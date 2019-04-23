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    Економіка та фінанси

    Аналітики Morgan спрогнозували, яким буде курс долара в Україні до кінця року

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    Аналітики Morgan спрогнозували, яким буде курс долара в Україні до кінця року

    Банк очікує, що інфляція в Україні знизиться до 7,0% до кінця 2019 року

    Аналітики банку Morgan Stanley прогнозують уповільнення зростання ВВП України з 3,3% минулого року до 2,7% цього року та зниження курсу до 30,5 грн/дол. Станом на 14:45 22 квітня курс на Міжбанку становить 26,71 гривень за один долар.

    Про це йдеться у огляді, оприлюдненому Інвестбанком.

    Аналітики вважають, що економіка потерпатиме від політичної та макроекономічної невизначеності, яка впливає на інвестиції, підвищення тарифів на газ, і все ще високої інфляції.

    Банк також відзначає зовнішні обмеження, які передбачають уповільнення зростання в основних торговельних партнерів України та посилення фінансових умов.

    На думку Morgan Stanley, швидкість реформ після виборів, зокрема антикорупційних заходів, також залишається ключовим фактором для довгострокової перспективи.

    Банк очікує, що інфляція в Україні знизиться до 7,0% до кінця 2019 року і 6,7% - до кінця 2020 року, але залишатиметься вищою за цільовий показник НБУ.

    Експерти Morgan Stanley вважають, що в поєднанні з більш жорсткими фінансовими умовами це означатиме, що реальні ставки залишатимуться на високому рівні, а облікова ставка знизиться тільки до 16% до кінця 2019 року і 14% до кінця 2020 року.

    «Ми очікуємо, що НБУ збереже ключову ставку на рівні 18% 25 квітня», — йдеться також в огляді.

    Щодо більш довготривалих прогнозів, то на 2020 рік прогнозують падіння ВВП до 2,6%, а курс долара на кінець наступного року — 31,5 грн/дол.

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