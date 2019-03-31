Українські бійці розгромили дві ворожі ДРГ на Донбасі



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За даними розвідки, протягом минулої доби ліквідовано двох бойовиків, шестеро – поранено

З метою покращення свого тактичного положення противник напередодні, 30 березня, намагався наблизитися до одного зі взводних опорних пунктів окремої механізованої бригади Об'єднаних сил, яка захищає Авдіївку. Про це повідомляє прес-служба Операції Об’єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

Боєць Дмитро Соколовський ніс службу на взводному опорному пункті. Він вчасно помітив переміщення противника в смузі забезпечення та разом із товаришами відкрив загороджувальний вогонь по піхоті терориста.

«Ворог був вимушений відступити, прикриваючи свій відхід вогнем зі стрілецької зброї. Одна з куль поранила нашого захисника. Дмитрові своєчасно було надано невідкладну допомогу та доправлено до військового шпиталю. Загроз для його життя немає», - йдеться у повідомленні.

Крім того, увечері 30 березня ДРГ противника спробувала вийти у фланг підрозділу бригади, яка захищає Луганщину.

«Близько 21:40 спробу висування ДРГ вчасно помітив командир бойової машини сержант Едуард Чумак, який перебував на взводному опорному пункті. Доповівши про це командиру підрозділу, сержант відкрив вогонь по ворогу, відсікаючи його від наших позицій», - розповіли у штабі ООС.

Викрита ДРГ противника була вимушена відступити під прикриттям вогню мінометів калібру 82 мм. Одна з мін розірвалася неподалік бійця Чумака, внаслідок чого він отримав осколкове поранення, наразі його життю нічого не загрожує.

«За мужність та пильність солдат Дмитро Соколовський та сержант Едуард Чумак будуть подані до нагородження», - додали у штабі. За даними розвідки, протягом минулої доби двох окупантів ліквідовано, шість – поранено.