До нормандської зустрічі Росія віддасть Україні захоплені кораблі



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«Бердянськ», «Нікополь» і «Яни Капу» будуть відбуксовані трьома російськими буксирами в узгоджену сторонами точку

Судна, повідомляють джерела, повернуть разом зі штатним озброєнням, але без боєприпасів

Росія поверне Україні кораблі, захоплені 25 листопада 2018 року поблизу Керченської протоки. Сторони вже узгоджують деталі: місце і час передачі трьох суден. Питання має бути врегульовано до саміту в нормандському форматі, який запланований на 9 грудня. Про це повідомляє видання «Комерсант», посилаючись на джерела.

Так, два інформованих джерела повідомили, що прийнято рішення повернути Києву малі броньовані катери «Бердянськ» і «Нікополь», а також буксир «Яни Капу». За словами джерел, Росія і Україна зараз знаходяться на фінальній стадії переговорів, в яких беруть участь силові відомства і міністерства закордонних справ двох країн. Узгоджуються дата і точне місце передачі кораблів.

За словами джерел, повернення суден відбудеться не в порту, а в морі. «Бердянськ», «Нікополь» і «Яни Капу» будуть відбуксовані трьома російськими буксирами в узгоджену сторонами точку, де їх повинні будуть зустріти три українські буксири.

Судна, повідомляють джерела, повернуть разом зі штатним озброєнням, але без боєприпасів.

Виявлена на них після затримання особиста зброю українських моряків, а також рації і документи, що містять інформацію про склад екіпажів та інші дані, залишаться в Росії.

«Все це фігурує в якості речових доказів у кримінальній справі, порушеній у РФ після інциденту», - пише видання.

25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів «Бердянськ» і «Нікополь» і рейдового буксира «Яни Капу», які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.

7 вересня до Києва повернулися 35 заручників, у тому числі 24 моряка. Вони повернулися на батьківщину в рамках обміну між Україною і РФ.