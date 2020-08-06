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    Українські десантники поїхали на військові навчання до Німеччини

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    Львівські десантники представляють Україну на багатонаціональних навчаннях Saber Junction - 2020 - Українські десантники поїхали на військові навчання до Німеччини
    Львівські десантники представляють Україну на багатонаціональних навчаннях Saber Junction - 2020
    Фото: Міноборони

    До навчання, яке буде проходити на базі Багатонаціонального міжвидового центру з підтримки боєготовності у місті Хохенфельс, залучаються 17 країн

    У Німеччині розпочалися багатонаціональні навчання Saber Junction-2020 за участю львівських десантників 80-ї десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

    Навчання проходять на базі багатонаціонального міжвидового центру з підтримки боєготовності в місті Хохенфельс. Залучені учасники з 17 країн. Україну представлятиме підрозділ 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ, яка дислокується на Львівщині.

    Весь особовий склад цього підрозділу має чималий бойовий досвід, набутий в бойових діях на сході України. Деякі з військовослужбовців брали участь в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, а також багатонаціональних навчаннях.

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    Українські десантники поїхали на військові навчання до Німеччини
    Українські десантники поїхали на військові навчання до Німеччини
    Українські десантники поїхали на військові навчання до Німеччини
    Українські десантники поїхали на військові навчання до Німеччини
    Українські десантники поїхали на військові навчання до Німеччини
    Українські десантники поїхали на військові навчання до Німеччини
    Українські десантники поїхали на військові навчання до Німеччини
    Українські десантники поїхали на військові навчання до Німеччини
    Українські десантники поїхали на військові навчання до Німеччини
    Українські десантники поїхали на військові навчання до Німеччини
    Українські десантники поїхали на військові навчання до Німеччини
    Українські десантники поїхали на військові навчання до Німеччини

    Зазначається, що український підрозділ, як і інші, проходив 14-денну обсервацію на території військової бази. Для безпеки учасників багатонаціональних навчань, військовослужбовців кілька разів було перевірено на Covid-19, результати - негативні.

    Учора, 5 серпня, українські десантники отримали і приготували необхідне спорядження, а також почали заходи безпосередньої підготовки.

    Saber Junction – це серія багатонаціональних навчань, які проводяться Командуванням підготовки 7-ї армії Сухопутних військ Збройних Сил США.

     

    ЗСУ Німеччина Міноборони військові навчання українці військові навчання
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