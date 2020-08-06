Українські десантники поїхали на військові навчання до Німеччини



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Львівські десантники представляють Україну на багатонаціональних навчаннях Saber Junction - 2020 Фото: Міноборони

До навчання, яке буде проходити на базі Багатонаціонального міжвидового центру з підтримки боєготовності у місті Хохенфельс, залучаються 17 країн

У Німеччині розпочалися багатонаціональні навчання Saber Junction-2020 за участю львівських десантників 80-ї десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

Навчання проходять на базі багатонаціонального міжвидового центру з підтримки боєготовності в місті Хохенфельс. Залучені учасники з 17 країн. Україну представлятиме підрозділ 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ, яка дислокується на Львівщині.

Весь особовий склад цього підрозділу має чималий бойовий досвід, набутий в бойових діях на сході України. Деякі з військовослужбовців брали участь в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, а також багатонаціональних навчаннях.

Зазначається, що український підрозділ, як і інші, проходив 14-денну обсервацію на території військової бази. Для безпеки учасників багатонаціональних навчань, військовослужбовців кілька разів було перевірено на Covid-19, результати - негативні.

Учора, 5 серпня, українські десантники отримали і приготували необхідне спорядження, а також почали заходи безпосередньої підготовки.

Saber Junction – це серія багатонаціональних навчань, які проводяться Командуванням підготовки 7-ї армії Сухопутних військ Збройних Сил США.