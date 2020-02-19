Українські ліві партії об'єдналися у Блок лівих сил



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У блоці заявили, що відкриті для інших партій та організацій, які підтримують ліву ідею



Фото: tsn.ua

Об'єднавчий меморандум підписали партії «Союз лівих сил», «Соціалісти», «Розумна сила» і «Всеукраїнський народний союз»

Сьогодні чотири політичні партії – «Союз лівих сил», «Соціалісти», «Розумна сила» та «Всеукраїнський народний союз» – підписали об'єднавчий меморандум і створили єдину партію «Блок лівих сил». Підписання відбулося в інформагентстві УНІАН, повідомляє ТСН.

Меморандум підписали лідери політичних партій: від «Союзу лівих сил» – Максим Гольдарб, від «Соціалістів» – Євген Анопрієнко, від «Розумної сили» – Олександр Соловйов, від «Всеукраїнського народного союзу» – Віталій Грушевський. На вибори всі чотири сили підуть разом зі спільною програмою «Країна соціального максимуму», пише портал із посиланням на пресслужбу блоку.

«Очоливши СЛС, одним із ключових завдань я визначив об’єднання лівих сил в Україні в одну сильну, організовану партію. І тоді, і тепер вважаю, що це одна з обов’язкових умов перемоги лівої ідеї в Україні», – прокоментував створення нового об'єднання Максим Гольдарб.

За інформацією пресслужби Блоку лівих сил, нова партія «сконцентрує всі сили на розбудові сучасного соціалізму третього тисячоліття, в основі якого – підвищення добробуту українців, медичного обслуговування, соціальна справедливість, реалізація рівних прав і можливостей абсолютно для всіх громадян України, незалежно від їхнього матеріального становища, соціального статусу, національності та мови спілкування».

Лідери партій, які ввійшли до нього, заявили, що збираються вирішувати соціальні потреби громадян, щоб вони не виїжджали за кордон, «де панує європейський соціалізм».

У Блоці заявили, що відкриті для інших партій та організацій, які підтримують ліву ідею.