  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Українські моряки завершили підготовку в США

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Українські моряки в США - Українські моряки завершили підготовку в США
    Українські моряки в США
    фото: ВМС ВСУ

    Додаткову підготовку екіпажі проходили безпосередньо на тих катерах типу Айленд, на яких у подальшому нестимуть службу

    У Балтіморі, США, завершився курс допідготовки 5-го українського екіпажу патрульних катерів типу Айленд. Про це повідомляє пресслужба ВМС України.

    «Сьогодні в місті Балтімор, США, в урочистій обстановці проведено випуск 5-го екіпажу патрульних катерів типу Айленд. Курс допідготовки під керівництвом іноземних інструкторів тривав шість тижнів і був проведений на верфі Берегової охорони США», – йдеться в повідомленні.

    Відзначено, що додаткову підготовку екіпажі проходили безпосередньо на тих катерах типу Айленд, на яких у подальшому служитимуть.

    Катери прибудуть в Україну найближчим часом.

    Читайте також:

    Теги: США військові навчання військові навчання ВМС українські моряки
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Українські моряки завершили підготовку в США