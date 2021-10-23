Українські моряки завершили підготовку в США
Додаткову підготовку екіпажі проходили безпосередньо на тих катерах типу Айленд, на яких у подальшому нестимуть службу
У Балтіморі, США, завершився курс допідготовки 5-го українського екіпажу патрульних катерів типу Айленд. Про це повідомляє пресслужба ВМС України.
«Сьогодні в місті Балтімор, США, в урочистій обстановці проведено випуск 5-го екіпажу патрульних катерів типу Айленд. Курс допідготовки під керівництвом іноземних інструкторів тривав шість тижнів і був проведений на верфі Берегової охорони США», – йдеться в повідомленні.
Відзначено, що додаткову підготовку екіпажі проходили безпосередньо на тих катерах типу Айленд, на яких у подальшому служитимуть.
Катери прибудуть в Україну найближчим часом.
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