В Україну доставили протитанкові ракети Javelin (фото)

У цьому вантажі – боєприпаси, протитанкова і високоточна зброя, а також медичне обладнання

У п’ятницю, 22 жовтня, літак з третьою партією додаткової військової допомоги на $60 млн від уряду США приземлився в аеропорту «Бориспіль». Про це повідомили у пресслужбі Міноборони України.

У цьому вантажі – боєприпаси, протитанкова і високоточна зброя, а також медичне обладнання.

В оборонному відомстві нагадали, що 10 та 18 жовтня до України вже було доставлено попередні дві партії вантажу.

«Міжнародна безпекова допомога на 60 млн доларів стала можливою завдяки домовленостям, досягнутим під час нещодавнього візиту Президента Володимира Зеленського до США. Вона надана додатково до раніше погодженого обсягу у $250 млн», – йдеться у повідомленні оборонного відомства.

До слова, глава МЗС України прокоментував можливість отримання «Залізного купола».

Зазначимо, Банкова приписала Зеленському заслугу в можливому отриманні від США «Залізного купола».

Так, у версію законопроєкту про оборонну політику США на 2022 рік включили поправку, яка вимагає від Пентагону представити Конгресу доповідь з описом варіантів можливого продажу або передачі Україні «існуючих систем», які, ймовірно, не будуть розгорнуті в найближчому майбутньому.

Нагадаємо, Україна і США підписали угоду про стратегічну основу оборонного партнерства.

До слова, Кулеба заявив, що Україна вже цього року отримає партію Javelin від США.

Як повідомлялося 31 серпня, Сполучені Штати Америки поообіцяли виділити до $60 мільйонів військової допомоги Україні. У повідомленні Конгресу адміністрація Байдена заявила, що пакет допомоги Україні необхідний через «значне збільшення російської військової активності вздовж її кордону», а також через мінометні обстріли й порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

Відомо, що Конгрес Сполучених Штатів Америки може збільшити розмір військової допомоги Україні до $300 млн на 2022 фіскальний рік.