Таїланд відкриває кордони для туристів із 46 країн

Від туристів потрібен негативний результат ПЛР-тесту не більше ніж за 72 години до прильоту в Таїланд

Таїланд оголосив про відкриття країни для туристів із 46 країн. України в списку немає. Приїхати в країну можна буде вже з 1 листопада, повідомляється на сайті МЗС Таїланду.

Так, кордони королівства відкриті для громадян, які живуть у таких країнах: Австралія, Австрія, Бахрейн, Бельгія, Бутан, Бруней, Болгарія, Камбоджа, Канада, Чилі, Китай, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Японія, Латвія, Литва, Малайзія, Мальта, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Катар, Саудівська Аравія, Сінгапур, Словенія, Південна Корея, Іспанія, Швеція, Швейцарія, ОАЕ, Великобританія, США, Гонконг.

Мандрівники можуть прибути в країну тільки літаком.

Від туристів вимагають негативний результат ПЛР-тесту не більше ніж за 72 години до прильоту в Таїланд. Також громадяни повинні мати при собі поліс страхування від коронавірусу з покриттям не менш ніж 50 тисяч доларів і підтверджене бронювання готелю.

Прибувши в країну, туристам слід здати ще один ПЛР-тест. Якщо він буде негативний, вони зможуть перебувати на території королівства без карантину.

Зазначається, що для іноземних туристів відкриються 17 провінцій.

До слова, на днях Франція визнала Україну країною «помаранчевої» карантинної зони через ситуацію зі зростанням захворюваності на Covid-19, хоча раніше ми були у «зеленому» списку. Так, для українських громадян почали діяти суворіші правила перетину французького кордону на в’їзд.

Також Німеччина змінює правила в'їзду українців.

Нещодавно Північна Македонія визнала українські covid-сертифікати.