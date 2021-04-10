Українські олімпійці будуть щеплені вакциною Coronavac

Головний санітарний лікар назвав пріоритетні групи для вакцинації

Вакциною Coronavac китайського виробництва, яку завезли до України наприкінці березня, почнуть робити щеплення з вівторка, 13 квітня. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка.

За словами Ляшка, у понеділок, 12 квітня, вакцину Coronavac мають розвести з Києва по регіонах, найімовірніше щеплення розпочнуться наступного дня.

Часовий проміжок між першою та другою дозою Coronavac складає 14-28 днів. Друге щеплення рекомендовано робити ближче до 28 дня, пояснює Ляшко.

Він також повідомив, що 215 тисяч доз вакцини Coronavac, яку вже привезли в Україну, розподілять між такими категоріями людей:

людьми з інвалідністю та тими, хто за ними доглядає;

людьми, які працюватимуть на ЗНО-2021;

олімпійцями та паралімпійцями, які представлятимуть Україну на іграх 2021 року;

поліцейськими.

Як повідомлялося, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що щеплення першою партією китайської вакцини CoronaVac почнеться після 10 квітня.

Нагадаємо, ВООЗ прокоментувала зв’язок між AstraZeneca та тромбозами.