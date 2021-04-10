Українські олімпійці будуть щеплені вакциною Coronavac
Щеплення китайською вакциною розпочнуться 13 квітня
Головний санітарний лікар назвав пріоритетні групи для вакцинації
Вакциною Coronavac китайського виробництва, яку завезли до України наприкінці березня, почнуть робити щеплення з вівторка, 13 квітня. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка.
За словами Ляшка, у понеділок, 12 квітня, вакцину Coronavac мають розвести з Києва по регіонах, найімовірніше щеплення розпочнуться наступного дня.
Часовий проміжок між першою та другою дозою Coronavac складає 14-28 днів. Друге щеплення рекомендовано робити ближче до 28 дня, пояснює Ляшко.
Він також повідомив, що 215 тисяч доз вакцини Coronavac, яку вже привезли в Україну, розподілять між такими категоріями людей:
- людьми з інвалідністю та тими, хто за ними доглядає;
- людьми, які працюватимуть на ЗНО-2021;
- олімпійцями та паралімпійцями, які представлятимуть Україну на іграх 2021 року;
- поліцейськими.
Як повідомлялося, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що щеплення першою партією китайської вакцини CoronaVac почнеться після 10 квітня.
Нагадаємо, ВООЗ прокоментувала зв’язок між AstraZeneca та тромбозами.