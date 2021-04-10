Китай схвалив третю вакцину від коронавірусу

Крім згаданого препарату, в Китаї розроблено ще п’ять вакцин від коронавірусу

Вакцина компанії Sinopharm спрямована для клінічних випробувань

Китайська влада схвалила для клінічних випробувань третю вакцину від коронавірусу, розроблену національною фармацевтичною компанією Sinopharm. Про це йдеться в офіційній заяві, опублікованій в суботу на її сторінці соціальної мережі Weibo.

«Це рекомбінантна вакцина, що містить елементи шиповидного білка коронавірусу», – уточнюється в заяві. Згідно із заявою, новий препарат «володіє посиленими властивостями щодо стимулювання імунного захисту організму».

За офіційними даними, крім згаданого препарату, в Китаї розроблено ще п’ять вакцин від коронавірусу: три інактивованих, аденовірусні і рекомбінантний білковий. Вони призначені для вакцинації в один, два або три етапи.

Як повідомлялося, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що щеплення першою партією китайської вакцини CoronaVac почнеться після 10 квітня.

До слова, у Швейцарії після вакцинації від коронавірусу померли 55 осіб. Попри отримання щеплення, доказів того, що вакцинація не була причиною смерті виявити не вдалося.

Нагадаємо, ВООЗ прокоментувала зв’язок між AstraZeneca та тромбозами.

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