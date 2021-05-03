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    Українські пенсійні фонди вклалися в Tesla, Facebook та Microsoft

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    Заощадження українських пенсіонерів вклали в акції Tesla&nbsp; - Українські пенсійні фонди вклалися в Tesla, Facebook та Microsoft

    Заощадження українських пенсіонерів вклали в акції Tesla 

    Ілюстративне фото

    Обсяги купівлі акцій технологічних гігантів залишаються поки що незначними

    Недержавні пенсійні фонди України купують акції відомих іноземних компаній, які допущені до обігу на території держави. Однак за даними Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), обсяги цих вкладень поки що незначні.

    Як зазначається в повідомленні комісії, до портфелів недержавних пенсійних фондів та пайових інвестиційних фондів увійшли цінні папери найбільших технологічних компаній світу Apple, Microsoft, Tesla та одних з найвідоміших індексних фондів Vanguard 500 Index Fund та Invesco QQQ Trust SM.

    Наразі у комісії бачать невеликі обсяги купівлі акцій іноземних компаній на ринку в Україні, але сподіваються на інтерес до них.

    Нагадаємо, у грудні 2020 року НКЦПФР допустила до обігу в Україні акції 34 іноземних компаній. Зокрема, до звернення допущені акції шести американських технологічних гігантів: Tesla Inc., Facebook Inc., Microsoft Corporation, Netflix Inc., Visa Inc. і Advanced Micro Devices Inc.

    Нагадаємо, що 10 квітня Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку анулювала ліцензію на здійснення діяльності найстарішої у державі «Української фондової біржі».

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    Теги: пенсіонери пенсійна система акція Tesla Facebook Пенсійний фонд Microsoft
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