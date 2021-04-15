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    Microsoft презентувала ноутбук, який працює без зарядки декілька днів

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    Surface Laptop 4 - Microsoft презентувала ноутбук, який працює без зарядки декілька днів
    Surface Laptop 4
    Фото з відкритих джерел

    Американський виробник техніки показав ноутбук, автономність якого складає 19 годин

    Американська Microsoft презентувала четверте покоління ноутбуків Surface Laptop, які отримали відповідний індекс – 4.

    Новинка представлена в двох версіях:

    • з 13,5-дюймовим екраном роздільної здатності 2256х1504 пікселів;
    • з 15-дюймовим екраном роздільної здатності 2496x1664 пікселів.

    Старша версія здатна прожити на одному заряді до 17 годин, молодша - цілих 19 годин. Тобто, ноутбук можна не заряджати декілька робочих днів.

    Surface Laptop 4
    Surface Laptop 4

    Процесорів передбачено декілька:

    • 6-ядерний AMD Ryzen 5 4680U;
    • 8-ядерний Ryzen 7 4980U або;
    • 4-ядерні Intel – Core i5-1135G7 або Core i7-1185G7.

    Передбачено від 8 до 32 Гбайт оперативної пам'яті. Об’єм вбудованої пам’яті - 256, 512 Гбайт або 1 Тбайт.

    Є додатковий слот під SSD, але для заміни пам'яті доведеться звернутися до авторизованого сервісного центру, інакше знімуть з гарантії.

    Ціни:

    • від 999 до 2299 доларів за 13,5-дюймовий ноутбук;
    • від 1299 до 2399 доларів за 15-дюймовий ноутбук.
    Теги: Microsoft
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