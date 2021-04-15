Microsoft презентувала ноутбук, який працює без зарядки декілька днів

Американський виробник техніки показав ноутбук, автономність якого складає 19 годин

Американська Microsoft презентувала четверте покоління ноутбуків Surface Laptop, які отримали відповідний індекс – 4.

Новинка представлена в двох версіях:

з 13,5-дюймовим екраном роздільної здатності 2256х1504 пікселів;

з 15-дюймовим екраном роздільної здатності 2496x1664 пікселів.

Старша версія здатна прожити на одному заряді до 17 годин, молодша - цілих 19 годин. Тобто, ноутбук можна не заряджати декілька робочих днів.

Surface Laptop 4

Процесорів передбачено декілька:

6-ядерний AMD Ryzen 5 4680U;

8-ядерний Ryzen 7 4980U або;

4-ядерні Intel – Core i5-1135G7 або Core i7-1185G7.

Передбачено від 8 до 32 Гбайт оперативної пам'яті. Об’єм вбудованої пам’яті - 256, 512 Гбайт або 1 Тбайт.

Є додатковий слот під SSD, але для заміни пам'яті доведеться звернутися до авторизованого сервісного центру, інакше знімуть з гарантії.

Ціни: