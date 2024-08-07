Українські поля у зоні бойових дій забруднені нікелем – дослідження американської компанії

За попередніми висновками, найбільш розповсюджений важкий метал, який зустрівся практично на усіх досліджених полях – це нікель

На цей момент досліджено 400 зразків з 23 полів у прифронтових регіонах

Українські сільсько-господарські землі забруднені нікелем. Про це свідчать результати дослідження, проведеного сільськогосподарською, хімічною та насіннєвою американською компанією Corteva Agriscience, яка працює на українському ринку.

На цей момент досліджено 400 зразків з 23 полів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Запорізькій, Донецькій, Херсонській і Миколаївській областях, де відбувалися активні бойові дії. Про це повідомив Сергій Резніченко, керівник з агрономії та розвитку технологій Corteva Agriscience в Україні.

За попередніми висновками, найбільш розповсюджений важкий метал, який зустрівся практично на усіх досліджених полях – це нікель. «Деякі поля повністю забруднені нікелем, а не деяких «брудними» нікелем виявилися лише один чи два зразки», – каже експерт. У той же час за словами експертів, з проблемою забруднення нікелем можна успішно боротися наявними технологіями. «Результати, які ми отримали після досліджень не настільки критичні. Немає перевищення норми нікелю у два, чи три рази. При глибокій оранці, чи глибокому осушуванні ґрунтів для зменшення концентрації цього металу проблему можна вирішити за декілька років», – підсумував Резніченко.

Кожен фермер з вище перелічених областей може надати американській агрокомпанії 10 зразків своїх ділянок для дослідження, яке проводиться у лабораторії в Італії.

Як раніше повідомляв «Главком», в Україні у прикордонних областях, які постійно обстрілюються окупантами, виявили сою з високим вмістом металів – цинку і міді. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив очільник Держпродспоживслужби Сергій Ткачук. «Наші спеціалісти лабораторно підтвердили: наявність металів у вмісті сої, як можливі – наслідки бойових дій. Вказана партія в обіг допущена не була», – уточнив Ткачук.