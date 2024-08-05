Тривалий час вважався зниклим безвісти. Згадаймо розвідника Олександра Германа

«Олександр був свідомий того, що відбувається з ним, і спокійно й упевнено відразу сказав, що у полон здаватися не буде. Він був розвідником», – розповів тато полеглого захисника

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Германа.

Олександр Герман народився 23 квітня 1987 року у Рівному. Закінчив Рівненську гімназію №24, а за тим здобув юридичну освіту у Рівненському кооперативному економіко-правовому коледжі. Олександр працював торговим представником на кількох компаніях, а з 2013 року жив та працював у Португалії. Про це повідомляє Рівненська міська рада.

«Саме закордоном він зустрів початок повномасштабного вторгнення. Тоді отримав травму, тож потребував лікування і реабілітації. А Саша повернувся в Україну. Він все добре усвідомлював, куди і для чого повертається… Тож пройшов реабілітацію, взявся за свою фізичну форму і у квітні 2023 року, щойно отримав повістку, відразу вступив до війська. У нього старший брат, який тоді вже мав трьох діток, а зараз вже четверо. А Саша одружитися не встиг… Говорив, що хто має йти, хтось має нас захищати…», – розповідає тато Героя Петро.

Комунікабельний, веселий Олександр усміхається на усіх світлинах. З юності захоплювався спортом, грав за мініфутбольний клуб «Рівне». Він йшов по життю з усмішкою та своїми чіткими переконаннями.

Комунікабельний, веселий Олександр усміхається на усіх світлинах фото: Рівненська міська рада, Facebook

«Саша готувався служити у спецпризначенцях – пройшов усі перевірки, здав нормативи у сили спеціальних операцій. У листопаді він був у відпустці, ми зустрічалися у Кропивницькому. Саша був свідомий того, що відбувається з ним, і спокійно й упевнено відразу сказав, що в полон здаватися не буде. Він був розвідником. У грудні повідомили, що він зник безвісти разом із ще двома побратимами… З часом одного з них я знайшов у госпіталі важко пораненого. Як вдалося з’ясувати, хлопці довго відбивалися, але дрони зробили свою справу…», – продовжує тато Героя.

36-річний солдат Олександр Герман загинув 9 грудня 2023 року на непідконтрольній Україні території на Донецькому напрямку. Спершу він вважався зниклим безвісти. Потому дві експертизи ДНК підтвердили його смерть.

Попрощалися із Героєм 29 липня на майдані Незалежності у Рівному. Чин похорону відбувся у Свято-Воскресенському соборі. Поховали полеглого захисника у Рівному на кладовищі «Нове». Йому назавжди залишиться 36.

Олександр Герман загинув 9 грудня 2023 року на непідконтрольній Україні території на Донецькому напрямку фото з відкритих джерел

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.