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Втрати ворога станом на 29 липня 2024 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 29 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 887-й день повномасштабної війни в Україні фото: Генштаб ЗСУ
фото: Facebook/Генштаб

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1310 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 29 липня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 29 липня 2024 року

  • особового складу ‒ близько 576000 (+1310) осіб,
  • танків ‒ 8356 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16103 (+8) од,
  • артилерійських систем – 16010 (+74) од,
  • РСЗВ – 1129 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 906 (+0) од,
  • літаків – 363 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12805 (+39),
  • крилаті ракети ‒ 2406 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21634 (+62) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2690 (+19)
Втрати ворога станом на 29 липня 2024
Втрати ворога станом на 29 липня 2024
фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 29 липня:

  • у Чорному морі два ворожі кораблі, з яких двоє є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
  • у Середземному морі один ворожий корабель, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – вісім суден, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – дев'ять суден, з них двоє рухались з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 29 липня
Активність флоту окупантів станом на 29 липня
фото: Facebook/ВМС ЗСУ

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 29 липня 2024 року ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 із повітряного простору окупованої Донеччини та 10-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із мису Чауда – Крим.

До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та дев’ять БпЛА «Shahed-131/136». Повітряні цілі знищено у Дніпропетровській, Херсонській та Кіровоградській областях.

Втрати авіаційних систем ворога станом на 29 липня
Втрати авіаційних систем ворога станом на 29 липня
фото: Telegram/Командувач Повітряних Сил

Нині триває 887-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: окупанти війна ЗСУ Генштаб втрати

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