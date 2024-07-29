Втрати ворога станом на 29 липня 2024 – Генштаб ЗСУ

Триває 887-й день повномасштабної війни в Україні фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1310 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 29 липня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 29 липня 2024 року

особового складу ‒ близько 576000 (+1310) осіб,

танків ‒ 8356 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 16103 (+8) од,

артилерійських систем – 16010 (+74) од,

РСЗВ – 1129 (+2) од,

засоби ППО ‒ 906 (+0) од,

літаків – 363 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12805 (+39),

крилаті ракети ‒ 2406 (+1),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 21634 (+62) од,

спеціальна техніка ‒ 2690 (+19)

Втрати ворога станом на 29 липня 2024 фото: Facebook/ Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 29 липня:

у Чорному морі два ворожі кораблі, з яких двоє є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

у Середземному морі один ворожий корабель, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – вісім суден, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – дев'ять суден, з них двоє рухались з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 29 липня фото: Facebook/ВМС ЗСУ

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 29 липня 2024 року ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 із повітряного простору окупованої Донеччини та 10-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із мису Чауда – Крим.

До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та дев’ять БпЛА «Shahed-131/136». Повітряні цілі знищено у Дніпропетровській, Херсонській та Кіровоградській областях.

Втрати авіаційних систем ворога станом на 29 липня фото: Telegram/Командувач Повітряних Сил

Нині триває 887-й день повномасштабної війни в Україні.