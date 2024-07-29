Втрати ворога станом на 29 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1310 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 29 липня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 29 липня 2024 року
- особового складу ‒ близько 576000 (+1310) осіб,
- танків ‒ 8356 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16103 (+8) од,
- артилерійських систем – 16010 (+74) од,
- РСЗВ – 1129 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 906 (+0) од,
- літаків – 363 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12805 (+39),
- крилаті ракети ‒ 2406 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21634 (+62) од,
- спеціальна техніка ‒ 2690 (+19)
Активність флоту окупантів станом на 29 липня:
- у Чорному морі два ворожі кораблі, з яких двоє є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
- у Середземному морі один ворожий корабель, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – вісім суден, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – дев'ять суден, з них двоє рухались з протоки Босфор.
Втрати авіаційних систем ворога
У ніч на 29 липня 2024 року ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 із повітряного простору окупованої Донеччини та 10-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із мису Чауда – Крим.
До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та дев’ять БпЛА «Shahed-131/136». Повітряні цілі знищено у Дніпропетровській, Херсонській та Кіровоградській областях.
Нині триває 887-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі — 0