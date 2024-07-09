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Після смерті Навального Кремль визначив нову загрозу для себе

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Після смерті Навального Кремль визначив нову загрозу для себе
Жінки мобілізованих росіян просять повернути їхніх чоловіків додому
фото з відкритих джерел

Центр протидії корупції: «Кремль відчуває загрозу, оскільки акції дружин мобілізованих можуть стати каталізатором масштабніших антивоєнних рухів»

Російські пропагандисти активно включилася у дискредитацію руху дружин мобілізованих, які нещодавно провели акцію протесту біля будівлі міноборони РФ. Про це повідомляє Центр протидії корупції.  

Зазначається, що Кремль відчуває загрозу, оскільки подібні акції можуть стати каталізатором масштабніших антивоєнних рухів, тому спускає на їх організаторів «псів режиму» – пропагандистів і силовиків.

Пропаганда намагається створити ілюзію, ніби протести дружин військових є незначними та локальними інцидентами. Тому великі медіа ці події ігнорують, натомість прокремлівські блогери й TG-канали запускають кампанії з дискредитації їх організаторів. 
 
Щоб налаштувати росіян проти дружин мобілізованих, просуваються наративи, що подібні акції нібито профінансовані українськими спецслужбами і не мають підтримки серед населення. 
Насправді протести родичів військовослужбовців є вагомим показником соціального та політичного клімату у Росії та свідчать про наявність серйозних внутрішніх проблем.

Нагадаємо, у Росії дружини мобілізованих вийшли на протест до будівлі міністерства оборони РФ. Жінки вимагають, аби їхніх чоловіків повернули додому. Про це повідомляє заступника керівника Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.  Він зауважив, що раніше російська влада визнала рух жінок мобілізованих «Путь домой» іноземним агентом.

«Фактично, режим Путіна почав війну з дружинами мобілізованих росіян, поки їх чоловіки зі зброєю перебувають у «СВО», – зазначив Коваленко. 

Ймовірно, після смерті Навального, інших ворогів, окрім дружини мобілізованих, у путінського режиму не залишилося. 

До слова, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який нещодавно відвідав російського диктатора Володимира Путіна у Москві, заявив, що Путін «відкинув» пропозицію про перемир'я в Україні, оскільки це нібито буде вигідно ЗСУ. Про це він сказав в інтерв'ю BILD.

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Теги: росіяни Україна війна росія

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