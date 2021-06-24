Українські протестанти вважають, що Центр громадського здоров'я популяризує ЛГБТ-символіку

На думку протестантів, держустанови чимось подібним займатися не мають

23 червня 2021 року на сторінці газети українських християн-протестантів «Слово про слово» вийшов матеріал під назвою «Символіка ЛГБТ з нагоди Прайд-місяця: Центр громадського здоров’я України популяризує кольори веселки».

У ньому зазначається, що «під час Прайд-місяця, періоду, коли у червні різні спільноти ЛГБТ+ проводять заходи для привернення уваги громадськості до своїх потреб, все більше організацій та державних установ йдуть на догоду ліберальним силам і популяризують гендерну ідеологію».

«ЦГЗУ, який є державною установою та представляє Міністерство охорони здоров’я України − не виняток цьому. Центр змінив логотип і обкладинку на Facebook-сторінці, використавши символіку ЛГБТ. А минулого року ЦГЗУ опублікував допис із закликом та інструкцією як приєднатися до Маршу рівності», – йдеться у новині.

Слід зазначити, що на заставці Центру, про яку кажуть протестанти, дійсно розміщено хештег #PrideMonth та гасло «За рівні права і можливості кожного та кожної», в чому можна переконатися тут.

У коментарях під зображенням точаться запеклі дискусії за участю представників традиційних сімейних цінностей.

Як вже розповідав «Главком», Угорщина ухвалила закон, що забороняє поширювати в школах інформацію про ЛГБТ.

Читайте також: