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    Українські протестанти вважають, що Центр громадського здоров'я популяризує ЛГБТ-символіку

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    На заставці Центру, про яку кажуть протестанти, дійсно розміщено хештег&nbsp; - Українські протестанти вважають, що Центр громадського здоров'я популяризує ЛГБТ-символіку
    На заставці Центру, про яку кажуть протестанти, дійсно розміщено хештег фото: facebook.com/phc.org.ua

    На думку протестантів, держустанови чимось подібним займатися не мають

    23 червня 2021 року на сторінці газети українських християн-протестантів «Слово про слово» вийшов матеріал під назвою «Символіка ЛГБТ з нагоди Прайд-місяця: Центр громадського здоров’я України популяризує кольори веселки».

    У ньому зазначається, що «під час Прайд-місяця, періоду, коли у червні різні спільноти ЛГБТ+ проводять заходи для привернення уваги громадськості до своїх потреб, все більше організацій та державних установ йдуть на догоду ліберальним силам і популяризують гендерну ідеологію».

    «ЦГЗУ, який є державною установою та представляє Міністерство охорони здоров’я України − не виняток цьому. Центр змінив логотип і обкладинку на Facebook-сторінці, використавши символіку ЛГБТ. А минулого року ЦГЗУ опублікував допис із закликом та інструкцією як приєднатися до Маршу рівності», – йдеться у новині.

    Слід зазначити, що на заставці Центру, про яку кажуть протестанти, дійсно розміщено хештег #PrideMonth та гасло «За рівні права і можливості кожного та кожної», в чому можна переконатися тут.

    У коментарях під зображенням точаться запеклі дискусії за участю представників традиційних сімейних цінностей.

    Як вже розповідав «Главком», Угорщина ухвалила закон, що забороняє поширювати в школах інформацію про ЛГБТ.

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    Теги: ЛГБТ час
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    Українські протестанти вважають, що Центр громадського здоров'я популяризує ЛГБТ-символіку