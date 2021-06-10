«Приватбанк» випустив дизайн карт на підтримку ЛГБТ-спільноти (фото)

Клієнти «Приватбанку» можуть вибрати для своєї карти дизайн в білих тонах, де людина в натовпі тримає плакат «Ми всі люди»

Банківські карти є тільки у віртуальному варіанті

Державний «Приватбанк» з нагоди місяця захисту прав ЛГБТ-спільноти випустив спеціальні банківські карти.

Про це повідомляє організація KyivPride, опублікувавши у Facebook дизайн карт.

Наразі клієнти «Приватбанку» можуть вибрати два дизайну для своєї карти Mastercard – в кольорах веселки з написом «Рівність прав», а також в білих тонах, де людина в натовпі тримає плакат «Ми всі люди».

У KyivPride уточнила, що карти є тільки у віртуальному варіанті. Змінити дизайн може кожен в додатку Приват24.

«Приватбанк випустив карти, заряджені на квір, вільне кохання та свободу», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у червні 2019 року «Приватбанк» також випускав картки на підтримку KyivPride.

Зазначимо, президент США Джо Байден видав указ про визнання червня місяцем гордості й наголосив на необхідності боротьби за права ЛГБТ-спільноти.

Цікаво, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заснував посаду спеціального представника з питань прав ЛГБТ. Букінгемський палац змінить політику відношення до меншин, на що скаржилася Меган Маркл.

Зазначимо, восени в Україні має відбутися КиївПрайд. Для проведення заходів ЛГБТ-спільноти обрано організаційний комітет. Щодо Маршу рівності організатори повідомлять згодом. В Україні запрацював сервіс для знайомств трансгендерних людей.

Нагадаємо, ЛГБТ-спільнота планувала 21 червня 2020 року провести у Києві Марш рівності під гаслом «Бути різними добре разом». Але через пандемію захід було перенесено.