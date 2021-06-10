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    «Приватбанк» випустив дизайн карт на підтримку ЛГБТ-спільноти (фото)

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    Клієнти &laquo;Приватбанку&raquo; можуть вибрати для своєї карти дизайн в білих тонах, де&nbsp;людина в&nbsp;натовпі тримає плакат&nbsp;&laquo;Ми&nbsp;всі люди&raquo; - «Приватбанк» випустив дизайн карт на підтримку ЛГБТ-спільноти (фото)

    Клієнти «Приватбанку» можуть вибрати для своєї карти дизайн в білих тонах, де людина в натовпі тримає плакат «Ми всі люди»

    Фото: KyivPride

    Банківські карти є тільки у віртуальному варіанті

    Державний «Приватбанк» з нагоди місяця захисту прав ЛГБТ-спільноти випустив спеціальні банківські карти.

    Про це повідомляє організація KyivPride, опублікувавши у Facebook дизайн карт.

    Наразі клієнти «Приватбанку» можуть вибрати два дизайну для своєї карти Mastercard – в кольорах веселки з написом «Рівність прав», а також в білих тонах, де людина в натовпі тримає плакат «Ми всі люди».

    У KyivPride уточнила, що карти є тільки у віртуальному варіанті. Змінити дизайн може кожен в додатку Приват24.

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    «Приватбанк випустив карти, заряджені на квір, вільне кохання та свободу», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, у червні 2019 року «Приватбанк» також випускав картки на підтримку KyivPride.

    Зазначимо, президент США Джо Байден видав указ про визнання червня місяцем гордості й наголосив на необхідності боротьби за права ЛГБТ-спільноти.

    Цікаво, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заснував посаду спеціального представника з питань прав ЛГБТ. Букінгемський палац змінить політику відношення до меншин, на що скаржилася Меган Маркл.

    Зазначимо, восени в Україні має відбутися КиївПрайд. Для проведення заходів ЛГБТ-спільноти обрано організаційний комітет. Щодо Маршу рівності організатори повідомлять згодом. В Україні запрацював сервіс для знайомств трансгендерних людей.

    Нагадаємо, ЛГБТ-спільнота планувала 21 червня 2020 року провести у Києві Марш рівності під гаслом «Бути різними добре разом». Але через пандемію захід було перенесено.

    Дивіться також: КиївПрайд-2019. Великий фоторепортаж із Маршу рівності
    Теги: ЛГБТ Україна Приватбанк
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    «Приватбанк» випустив дизайн карт на підтримку ЛГБТ-спільноти (фото)