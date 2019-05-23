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    Українські ракети «Вільха – М» та «Вільха – Р» пройшли чергові випробування

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    Українські ракети «Вільха – М» та «Вільха – Р» пройшли чергові випробування

    Українські науковці та виробничники продовжують виконувати завдання з реалізації ракетної програми, зазначив Турчинов

    На полігоні ЗСУ на півдні України відбувся черговий етап випробувань українських ракет.

    Про це написав у Facebook екс-секретар РНБО Олександр Турчинов.

    «Продовжується робота з модернізації ракет та ракетного комплексу «Вільха», і сьогодні відбулися пуски ракет підвищеної дальності «Вільха – М» та ракет з касетною бойовою частиною «Вільха – Р». Випробування триватимуть до кінця тижня, зокрема, повинні відбутися пуски крилатих ракет мобільного комплексу «Нептун», - зазначив Турчинов.

    Він повідомив, що українські науковці та виробничники продовжують виконувати завдання з реалізації ракетної програми, мета якої до кінця року прийняти на озброєння ракети «Вільха-М», «Вільха-Р» та мобільний комплекс крилатих ракет «Нептун».

    «Сподіваюся що, незважаючи на кадрові зміни в секторі безпеки і оборони України, ракетні проекти будуть виконуватися за затвердженим планом, і робота по зміцненню обороноздатності нашої держави не зупиниться», - зауважив Турчинов.

    Нагадаємо, 17 травня секретар РНБО Олександр Турчинов подав заяву про відставку. 19 травня  Порошенко звільнив Турчинова з посади секретаря РНБО.

    Заступник голови Адміністрації президента Руслан Рябошапка повідомив, що президент Володимир Зеленський прийняв рішення призначити екс-міністра фінансів  Олександра Данилюка секретарем Ради національної безпеки і оборони.

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