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    Політика

    Порошенко підписав указ про звільнення секретаря РНБО Турчинова

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    Олександр Турчинов був призначений&nbsp;на посаду секретаря РНБО в січні 2015 року - Порошенко підписав указ про звільнення секретаря РНБО Турчинова
    Олександр Турчинов був призначений на посаду секретаря РНБО в січні 2015 року

    17 травня секретар РНБО Олександр Турчинов подав заяву про відставку

    Чинний президент України Петро Порошенко звільнив Олександра Турчинова з посади секретаря Ради національної безпеки та оборони (РНБО).

    Відповідний указ від 19 травня опубліковано на сайті глави держави.

    «Звільнити Турчинова Олександра Валентиновича з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України», - йдеться в указі.

    Нагадаємо, 17 травня секретар РНБО Олександр Турчинов подав заяву про відставку.

    Водночас Турчинов підкреслив, що «враховуючи продовження збройної агресії Російської Федерації проти України, готовий безпосередньо на військовій службі у будь-якому військовому підрозділі або військовому формуванні і надалі захищати нашу країну».

    Як повідомлялося, Турчинов був призначений на посаду секретаря РНБО в січні 2015 року.

    Сьогодні Порошенко також звільнив уповноваженого з прав дитини Миколу Кулебу.

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