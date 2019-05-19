Порошенко підписав указ про звільнення секретаря РНБО Турчинова
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17 травня секретар РНБО Олександр Турчинов подав заяву про відставку
Чинний президент України Петро Порошенко звільнив Олександра Турчинова з посади секретаря Ради національної безпеки та оборони (РНБО).
Відповідний указ від 19 травня опубліковано на сайті глави держави.
«Звільнити Турчинова Олександра Валентиновича з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України», - йдеться в указі.
Нагадаємо, 17 травня секретар РНБО Олександр Турчинов подав заяву про відставку.
Водночас Турчинов підкреслив, що «враховуючи продовження збройної агресії Російської Федерації проти України, готовий безпосередньо на військовій службі у будь-якому військовому підрозділі або військовому формуванні і надалі захищати нашу країну».
Як повідомлялося, Турчинов був призначений на посаду секретаря РНБО в січні 2015 року.
Сьогодні Порошенко також звільнив уповноваженого з прав дитини Миколу Кулебу.