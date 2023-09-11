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Українські сили витісняють окупантів на Донеччині: Генштаб назвав район

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Українські сили витісняють окупантів на Донеччині: Генштаб назвав район
Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 11 вересня

Триває 565-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборонних дій на сході та ведення наступальної операції на півдні України, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 11 вересня.

Ворожі удари по Україні

Сьогодні вночі РФ завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

За минулу добу ворог завдав п’ять ракетних та 87 авіаційних ударів, здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільним об’єктах нашої держави. Також окупанти атакували Україну 33 дронами-камікадзе типу Shahed-136/131, з яких 26 було знищено засобами протиповітряної оборони України. Внаслідок російських терористичних атак руйнувань та пошкоджень зазнали понад 100 приватних житлових будинків та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів ворога зазнали населені пункти: Костянтинівка Сумської області; Веселе, Огірцеве, Синьківка, Кислівка, Котлярівка Харківської області; Новоселівське, Новоєгорівка, Білогорівка Луганської області; Спірне, Хромове, Нью-Йорк, Авдіївка, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Новоданилівка та Роботине Запорізької області; Бургунка Херсонської області; острів Первомайський, острів Зміїний.

Під артилерійським вогнем противника опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

На Бахмутському напрямку Сили оборони мають частковий успіх в районі Кліщіївки Донецької області, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах, тривають жорсткі бої. Окрім цього, окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону Збройних сил України в районах Оріхово-Василівки, Кліщіївки та Курдюмівки Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках Сили оборони мають ініціативу, стримують ворога, проводять штурмові дії і метр за метром відвойовують нашу землю. Так, наші захисники успішно тримають оборону в районах Кераміка, Авдіївки, Сєверного, Мар’їнки та Рівнополя Донецької області, де протягом доби противник здійснив близько 20 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Всі атаки ворога обернулися для окупантів значними втратами в живій силі та техніці.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Херсонському напрямку сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та наносити успішне ураження по тилам противника.

Успішні удари ЗСУ по позиціях ворога

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки ворога.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по восьми артилерійських засобах противника.

Мобілізація в РФ

У зв’язку із катастрофічними втратами окупантів очікується, що у найближчий час у Росії та на тимчасово окупованих нею територіях України розпочнеться масова примусова мобілізація населення. Її показники за різними оцінками можуть становити від 400 до 700 тисяч осіб.

Планується призвати також близько 40 тисяч мешканців Чеченської республіки, яких ймовірно буде використано як «загороджувальні загони» позаду російських військ.

При цьому серед населення Москви та Санкт-Петербурга цифри запланованої мобілізації знову залишаються мінімальними. «На фронт як «гарматне м’ясо» вкотре підуть пересічні громадяни – мешканці російських регіонів, яких у спину штовхатимуть на смерть кадирівські кати. Відтак, чи не єдиним способом для російських військових вижити є добровільна здача в полон Силам оборони України», - зазначає Генштаб ЗСУ.

Теги: війна росія окупанти ЗСУ

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