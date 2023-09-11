ЗСУ просуваються вперед на кількох напрямках: оцінка ISW

Українські війська продовжували наступальні операції в західній частині Запорізькій області та просунулися

Збройні сили України успішно провели наступальні дії і перемістилися вперед у різних напрямках, зокрема, під Бахмутом, на лінії від Авдіївки до Донецька та в Запорізькій області. Зокрема, українські війська продовжують просування в районі Роботиного. Про це йдеться у звіті (ISW).

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Просування українських військ

Російські війська продовжували наступальні операції вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але 10 вересня не зробили жодного підтвердженого просування.

Джерела з РФ стверджують, що російські та українські війська зіткнулися поблизу Новоселівського, Кармазинівки та в лісах на захід від Кремінної.

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Повідомляється, що українські війська провели наступальні операції вздовж лінії від Куп'янська до Сватове-Кремінна. Міністерство оборони Росії стверджувало, що російські війська відбили, здається, українські атаки в районі Куземівки та Діброви. Російський «воєнкор» заявив, що українські війська атакували поблизу Синьківки.

Українські війська 10 вересня провели наступальні операції під Бахмутом і, за повідомленнями, просунулися вперед. Ілля Євлаш, начальник пресслужби Східного угруповання військ, повідомив, що українські сили зазнали невизначеного успіху неподалік від Кліщіївки.

9 вересня російський «воєнкор» повідомив про продовження боїв поблизу Андріївки і Курдюмівки. Російські джерела стверджували, що російські війська наступали в районі Дубово-Василівки і, як вони стверджували, поліпшили свої позиції поблизу Берхівського водосховища.

У Генштабі України повідомляли, що російські війська відбилися від безуспішних наступальних спроб поблизу Берестового, Оріхово-Василівки, Богданівки, Кліщіївки та Курдюмівки.

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10 вересня російські війська вели наступальні операції вздовж лінії Авдіївка-Донецьк, але не зафіксовано жодного підтвердженого або оголошеного просування.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Кераміка, Авдіївки та Мар’їнки. Російський «воєнкор» стверджував, що сили РФ невдало атакували поблизу Красногорівки.

10 вересня українські війська вели наступальні дії на лінії Авдіївка-Донецьк і, як повідомляється, просунулися. Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що ЗСУ закріпилися в Опитному 8 вересня і в населеному пункті тривають бої.

За російськими джерелами, 10 вересня, українські війська продовжували наступальні операції в районі адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей. Зокрема, було заявлено про наземні атаки вздовж лінії від Новодонецького до Новомайорського.

Російські джерела також повідомляли, що позиційні бої тривають поблизу Урожайного та Старомайорського.

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Українські війська продовжили наступальні дії в західній частині Запорізької області та вдало просунулися вперед. Згідно з геолокаційними знімками, опублікованими 10 вересня, українські війська досягли успіхів на сході від Новопрокопівки.

Олександр Штупун, представник Таврійського військового угруповання України, повідомив, що українські війська продовжують переміщення в напрямку Роботиного та звільнили 1,5 квадратних кілометрів території в цьому секторі.

Додатково, російські «воєнкори» довідувалися про атаки українських військ на лінії Роботине-Вербове, зокрема в районі Новопрокопівки. Один із російських військових блогерів повідомив, що також була українська атака на Копані (що розташоване за 12 кілометрів на південний захід від Оріхова) зі сходу.

Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Роботиного. Деякі російські «воєнкори» твердили, що російські сили здійснили контратаку на північний захід від Вербового та, за їхніми словами, відновили деякі раніше втрачені позиції.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України продовжують контрнаступ на Мелітопольському напрямку. Захисникам вдалося звільнити ще 1,5 кв. км території.

Також керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що контрнаступ ЗСУ триватиме і після настання холодної погоди, навіть якщо просуватися вперед стане важче.