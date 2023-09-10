Гул ворожих дронів та розрив снарядів: ЗСУ показали відео жорстокого наступу під Бахмутом

На оприлюднених кадрах штурмовики відбиваються та атакують

Воїни 3-ї штурмової бригади показали відео жорстокого наступу під Бахмутом. На оприлюднених кадрах – моменти епічного світанкового бою бійців 1-ї роти 1-го мехбату на південних околицях міста.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ранкові сутінки та гул ворожих БПЛА, розрив мінометних снарядів та обстріли з РПГ. Штурмовики відбиваються та атакують. Пропонують полон або знищують окупантів та просуваються далі», – ідеться у підписі до відео.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, воїни Сил оборони України провели блискучу операцію на південь від Авдіївки. У результаті захисники зайняли частину селища Опитне, наразі там тривають бойові дії.

Крім того, у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ йдеться, що на Авдіївському напрямку українські Сили оборони продовжують утримувати ініціативу та проводять штурми. Також ЗСУ мають ініціативу на Мар’їнському та Шахтарському напрямках, триває наступ на півдні.

Також в американському ISW зазначили, що ЗСУ просунулися вздовж адмінкордону Донецької та Запорізької областей, у районі Новопрокопівки, Вербового та Роботиного на Запоріжжі, під Бахмутом, а також на окупованій Херсонщині.