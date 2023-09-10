Генерал спрогнозував, які території невдовзі звільнять ЗСУ

Успішні операції можуть відбутися вже до кінця 2023 року

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж вважає, що Сили оборони перейшли до етапу успішних операцій, в результаті чого можуть бути звільнені південь чи схід. Таку думку Маломуж висловив 24 Каналу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його прогнозами, до кінця цього року або початку 2024 року українські військові можуть провести успішні операції зі звільнення окупованих територій.

«Ми вже вступили у фазу не тільки потужного опору, а у фазу потужних операцій, поки тактичного рівня. Я думаю, що вони переростуть у стратегічний рівень. Буде південь чи схід – це вже вирішить командування. Але у найближчі місяці точно», – упевнений він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На його думку, ЗСУ зможуть деокупувати Херсонську область і зайти у Крим.

«Це буде більш потужне протистояння, більш потужні вогневі засоби, більш потужні важливі стратегічно-наступальні операції. Я передбачав би, що це звільнення Херсонської області аж до Криму, входження у Крим та активні дії зі звільнення сходу нашої держави», – припустив Маломуж.

Нагадаємо, ЗСУ заінтригували заявою, що Кримському мосту залишилося дуже мало.

Нагадаємо, воїни Сил оборони України провели блискучу операцію на південь від Авдіївки. У результаті захисники зайняли частину селища Опитне, наразі там тривають бойові дії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ йдеться, що на Авдіївському напрямку українські Сили оборони продовжують утримувати ініціативу та проводять штурми. Також ЗСУ мають ініціативу на Мар’їнському та Шахтарському напрямках, триває наступ на півдні.

Також в американському ISW зазначили, що ЗСУ просунулися вздовж адмінкордону Донецької та Запорізької областей, у районі Новопрокопівки, Вербового та Роботиного на Запоріжжі, під Бахмутом, а також на окупованій Херсонщині.