Десантник ЗСУ збив два новенькі російські винищувачі (відео)

Росія втратила понад сотню літаків у війні проти України, на рахунку одного українського десантника вже два збитих ворожих Су-34. Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

В одному з районів виконання завдань український військовий 81 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ знищив два російських винищувачі Су-34. Український захисник зумів ліквідувати новісінькі російські бомбардувальники власноруч пострілами із системи ПЗРК.

Десантнику вдалося поцілити у ворожий літак на висоті 2 тисяч метрів, після чого повітряне судно вибухнуло в повітрі.

«Виявивши повітряну ціль на висоті близько двох тисяч метрів, я здійснив бойовий пуск, в результаті якого літак вибухнув у повітрі. Через день, наше «полювання» також було вдалим, іншу «Сушку» спіткала така ж сама участь», – розповів десантник.