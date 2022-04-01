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    Події в Україні

    Десантник ЗСУ збив два новенькі російські винищувачі (відео)

    Десантник ЗСУ збив два новенькі російські винищувачі (відео)
    фото скріншот відео

    Десантнику вдалося поцілити у ворожий літак на висоті 2 тисяч метрів

    Росія втратила понад сотню літаків у війні проти України, на рахунку одного українського десантника вже два збитих ворожих Су-34. Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

    В одному з районів виконання завдань український військовий 81 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ знищив два російських винищувачі Су-34. Український захисник зумів ліквідувати новісінькі російські бомбардувальники власноруч пострілами із системи ПЗРК.

    Десантнику вдалося поцілити у ворожий літак на висоті 2 тисяч метрів, після чого повітряне судно вибухнуло в повітрі.

    «Виявивши повітряну ціль на висоті близько двох тисяч метрів, я здійснив бойовий пуск, в результаті якого літак вибухнув у повітрі. Через день, наше «полювання» також було вдалим, іншу «Сушку» спіткала така ж сама участь», – розповів десантник.

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    Теги: росія окупанти війна військова техніка Україна окупація #stoprussia
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    Десантник ЗСУ збив два новенькі російські винищувачі (відео)