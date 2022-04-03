Українські десантники взяли під контроль Прип'ять та кордон з Білоруссю

У звільнених населених пунктах Київщини силами оборони проводиться зачистка та розмінування

Українські захисники повністю контролюють місто Прип'ять та кордон з Білоруссю, звідки наступали російські окупаційні війська. Про це повідомляє Командування десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

«Сьогодні, 3 квітня, підрозділи Десантно-штурмових військ Збройних Сил України взяли під контроль район міста Прип’ять та ділянку державного кордону України з Республікою Білорусь. Продовжуємо далі виконувати бойові завдання! Разом до перемоги! Слава ДШВ! Слава Україні», – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Київській області станом на 3 квітня у звільнених від російських окупантів населених пунктах Бучанського, Вишгородського, Броварського районів силами оборони проводиться зачистка та розмінування.

Звільнені від окупантів міста Буча та Гостомель являють собою картинку із постапокаліптичного фільму жахів. Про це під заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.