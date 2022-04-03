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    Події в Україні

    Українські десантники взяли під контроль Прип'ять та кордон з Білоруссю

    Над Прип'яттю замайорів державний прапор - Українські десантники взяли під контроль Прип'ять та кордон з Білоруссю
    Над Прип'яттю замайорів державний прапор
    фото: Міністерство оборони України

    У звільнених населених пунктах Київщини силами оборони проводиться зачистка та розмінування

    Українські захисники повністю контролюють місто Прип'ять та кордон з Білоруссю, звідки наступали російські окупаційні війська. Про це повідомляє Командування десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

    «Сьогодні, 3 квітня, підрозділи Десантно-штурмових військ Збройних Сил України взяли під контроль район міста Прип’ять та ділянку державного кордону України з Республікою Білорусь. Продовжуємо далі виконувати бойові завдання! Разом до перемоги! Слава ДШВ! Слава Україні», – ідеться у повідомленні.

    Нагадаємо, у Київській області станом на 3 квітня у звільнених від російських окупантів населених пунктах Бучанського, Вишгородського, Броварського районів силами оборони проводиться зачистка та розмінування.

    Звільнені від окупантів міста Буча та Гостомель являють собою картинку із постапокаліптичного фільму жахів. Про це під заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

    Раніше міський голова Бучі Анатолій Федорук заявив, що практично кожен мікрорайон постраждав під час російської окупації.

    Нагадаємо, у четвер, 31 березня, українські військові звільнили від російських загарбників Бучу та всю Бучанську громаду Київської області.

    Зокрема, російсько-окупаційні війська замінували кондитерську фабрику в Бучі, а продукцію отруїли.

    Також вже відомо, що Іванків звільнено: селище перейшло під контроль ЗСУ.

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    Теги: Білорусь росія окупанти ЗСУ війна військові Буча розмінування Україна місто кордон окупація радник час Олексій Арестович #stoprussia
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    Українські десантники взяли під контроль Прип'ять та кордон з Білоруссю