Бойовики кажуть про «покращення», яке наступило на Донбасі відразу після приходу Зеленського



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Окупанти хочуть, щоб нова українська влада видала указ про припинення вогню

Після інавгурації президента України Володимира Зеленського збройний конфлікт в Донбасі став менш напруженим. Про це повідомив так званий заступник начальника управління «народної міліції» самопроголошеної «ДНР» Едуард Басурін, пишуть російські «Известия»

За його словами, за чотири дні, що пройшли з моменту вступу Зеленського на посаду, в зоні конфлікту зменшилася кількість обстрілів, а також майже не застосовується важке озброєння. Басурін зазначив, що затишшя може виявитися тимчасовим, оскільки «невідомо, як буде діяти нова українська влада».

Представник окупаційної влади «Луганській народної республіки» на Мінських переговорах Родіон Мірошник додав, що «від Зеленського чекають конкретних дій». За його словами, «Київ має видати указ про припинення вогню, відведення військ і угоду про перемир'я». «В такому випадку ситуація на лінії зіткнення дійсно зміниться», - заявив представник бойовиків країни-агресора.

Нагадаємо, що зранку 22 травня проросійські бойовики захопили вісьмох українських військових, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил.

В штабі ОС повідомили, що військовослужбовці ЗСУ, рухаючись на вантажному автомобілі в районі населеного пункту Новотроїцьке, помилково відхилилися від визначеного маршруту і потрапили на тимчасово-окуповану територію. Там вони були затримані бойовиками збройних формувань Російської Федерації.

Військова прокуратура почала розслідувати захоплення бойовиками в полон 8 українських військовослужбовців.

Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова взяла на контроль питання про місцезнаходження восьми українських військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил, які 22 травня потрапили в полон бойовиків поблизу Новотроїцького.

Реакції президента Зеленського на цю подію досі нема.