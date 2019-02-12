Українські бійці «феєрично» знищили ДЗОТ на Ясинуватській розв'язці



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Ясинувата розташована неподалік від окупованого Донецька

Втрати ворогів уточнюються, - військовий

На Донеччині українські бійці знищили дерево-земляну оборонну точку бойовиків. Про це повідомив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан («Штірліц»).

«Феєричне знищення ДЗОТу російсько-окупаційних військ на Ясинуватській розв'язці воїнами Осами», – написав він у Facebook.

«Втрати ворогів уточнюються», – додав офіцер ЗСУ.

Штефан закликав співвітчизників: «Вірте у воїнів! Вірте в ЗС України! Все буде Україна – і перемога за нами!»

Ясинувата розташована неподалік від окупованого Донецька.