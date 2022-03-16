15 пунктів. ЗМІ оприлюднили план нейтралітету України

Росія хоче, щоб «Київ оголосив про нейтралітет і погодився з обмеженнями Збройних сил»

ЗМІ пишуть, що Україна та Росія досягли «значного прогресу» щодо мирної угоди

Переговори України з країною-агресоркою тривають. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк напередодні повідомив, що це «процес складний, але місце для компромісу є». І вже сьогодні видання Financial Times пише, що Україна та Росія «досягли значного прогресу» щодо попередньої мирної угоди, яка нібито складатиметься з 15 пунктів. ЗМІ пише, що мало розмову з трьома людьми, які брали участь у переговорах.

Отже, як пише видання, угода передбачатиме припинення російського вторгнення та виведення російських військ, «якщо Київ оголосить про нейтралітет і погодиться з обмеженнями своїх збройних сил».

14 березня угоду, як пишуть журналісти, «вперше обговорили у повному обсязі».

Вона нібито передбачає відмову України від вступу до НАТО (те, чого й вимагала Росія; про розчарування поведінкою Альянсу вчора говорив президент Володимир Зеленський. — Ред.), а також зобов'язання не розміщувати в себе іноземні військові бази чи озброєння – в обмін на захист союзників, таких як США, Велика Британія та Туреччина.

У Києві, пише видання, скептично ставляться до того, що президент країни-окупанта РФ Володимир Путін буде прихильним до миру за цією угодою, і побоюються, що Москва може просто виграти час для перегрупування військ та відновлення наступу.

За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, будь-яка можлива угода з РФ передбачатиме пункт про виведення російських військ із території України, захопленої окупантами з моменту повномасштабного вторгнення.

«Наразі немає ефективної системи євробезпеки, яку модерувала б НАТО. Як тільки в Європі почалася серйозна війна, НАТО швидко відійшло вбік», – зазначив він.

Україна, додав Подоляк, у межах будь-якої можливої угоди «обов'язково збереже свою армію». Він також применшив значення заборони іноземних баз в Україні, заявивши, що це і так заборонено українським законодавством.

Двоє з учасників переговорів заявили FT, що угода також нібито посилює статус російської мови в Україні, хоча українська – єдина офіційна. Тим часом видання не уточнює, хто ці перемовники, – росіяни чи українці.

Подоляк однак заявив, що «гуманітарні питання, зокрема мовні, обговорюються лише через призму виняткових інтересів України».

Видання пише, що найбільшим каменем спотикання на переговорах залишається вимога Росії, щоб Україна визнала Крим російським, а також незалежність підконтрольних Кремлю терористичних організацій ЛДНР на Донеччині.

Україна «поки що відмовляється», пише FT, і додає з посиланням на Подоляка, що в Києві наполягають на тому, щоб цю тему розглядати окремо від основного пакету угоди.

«Спірні та конфліктні території [перебувають] в окремій справі. Поки йдеться про гарантований вихід з територій, які були окуповані з початку військової операції 24 лютого», – підсумував він.

Напередодні радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що перемовини між Україною та Росією щодо війни тривають досить конструктивно, зокрема, РФ робить багато для того, щоб домовитись.

Тим часом відомий дипломат застеріг переговірників від великої помилки.

Як відомо, НАТО збирає надзвичайний саміт через війну в Україні. Він має відбутись 24 березня.

Сьогодні стало відомо, що Україна отримає системи протиповітряної оборони від США і НАТО.

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