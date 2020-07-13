Українські військові за тиждень ліквідували 25 бойовиків на Донбасі



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Українські захисники тримають під контролем ситуацію на фронті

Також за минулий тиждень українськими військовими знищено шість одиниць ворожої техніки

Згідно з даними розвідки, російські окупаційні війська за минулий тиждень втратили 25 бойовиків, ще 16 отримали поранення.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

«За підтвердженими даними розвідки, втрати російсько-окупаційних військ за минулий тиждень з 6 по 12 липня склали: загиблими – 25 осіб; пораненими та травмованими – 16 осіб», - йдеться в повідомленні.

Окрім того, за минулий тиждень українськими військовими знищено 6 одиниць ворожої техніки. Серед них, дві самохідні артилерійські установки калібру 122 мм 2С1 та дві артилерійські гаубиці калібру 152 мм 2А65 «Мста Б» українські воїни знищили під час вогню у відповідь на ворожі обстріли. Також Об’єднані сили вогнем суттєво пошкодили і вивели зі строю бронеавтомобіль виробництва РФ «Тигр» та один армійський колісний позашляховик.

Як зазначається, розвідка постійно фіксує застосування ворогом забороненого Мінськими домовленостями озброєння та інформує про використання мирних мешканців в якості «живого жита» для ведення вогню по позиціям Об’єднаних сил.

«Окупанти настільки підступні, що прикриваються мирними мешканцями і ведуть вогонь по наших позиціях, розміщуючи своє озброєння біля житлових будинків, знаючи, що українські захисники ніколи не будуть стріляти по мирних мешканцях». – наголошують в штабі.

У пресслужбі також повідомили, що вже третій тиждень поспіль незаконна влада безуспішно проводить рекламну кампанію щодо агітації населення окупованого Донбасу йти служити до лав незаконних збройних формувань. Зокрема, окупанти розіслали повістки до військкоматів особам призивного віку начебто для того, щоб уточнити облікові данні, насправді ж їх змушують укладати контракти з незаконними і злочинними збройними формуваннями.

Особам, які прибувають до військкоматів , наполегливо рекомендовано підписати контракт на проходження військової служби. В якості заохочення пропонують безкоштовне 3-х разове харчування, речове забезпечення, проживання в гуртожитку, оплачувану відпустку до 30-ти календарних днів, пільгове оформлення паспортів так званих «ЛДНР» і РФ тощо.

В пресслужбі також повідомили, що доукомплектування особовим складом з’єднань та частин окупантів продовжується за рахунок найманців з РФ.

У підрозділах окупаційних військ РФ спостерігається низький морально-психологічний стан, не припиняються самогубства та дезертирство особового складу, вживання алкоголю та наркотиків.

«Тільки на минулому тижні у окупантів було зафіксовано 4 смертельні випадки внаслідок передозування наркотиками, одна спроба самогубства та декілька залишень місць служби зі зброєю. Також у ворожих підрозділах постійно фіксуються випадки підриву особового складу на власних мінах», - повідомили в штабі.