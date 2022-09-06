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Як український контрнаступ впливає на окупаційну владу на півдні: висновки ISW

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Як український контрнаступ впливає на окупаційну владу на півдні: висновки ISW
Російські окупанти ще не призначили дату псевдореферендуму на Херсонщині
фото з відкритих джерел

В окупаційних режимах спостерігається високий рівень дезорганізації

Український контрнаступ відчутно погіршує матеріально-технічний та адміністративний потенціал Росії на окупованому півдні України. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що контрнаступальні дії також мають цілеспрямований вплив на російську окупаційну владу. Глава окупаційного режиму Херсонської області Кирило Стремоусов заявив російським ЗМІ, що його адміністрація призупинила плани референдуму про анексію в Херсонській області через «занепокоєння безпекою». Невдовзі після того, як ЗМІ опублікували його коментар, Стремоусов опублікував у Telegram допис, в якому спростував заклики до паузи, оскільки його адміністрація так і не призначила офіційну дату референдуму.

«Обидві заяви Стремоусова вказують на високий рівень дезорганізації в окупаційних режимах, який, ймовірно, посилюється наслідками контрнаступу. Українські війська мають намір повільно скорочувати можливості російського тактичного та оперативного рівня в Херсонській області, і це, ймовірно, матиме значний вплив на адміністративні та бюрократичні можливості окупаційних чиновників», – підсумували аналітики ISW.

Крім того, вони звернули увагу на те, що 5 вересня Путін публічно похвалив сили «ДНР» і «ЛНР» (і очорнив російських військових). «Ці коментарі Путіна, ймовірно, мають на меті сприяти вербуванню та формуванню збройних сил у «ДНР» і «ЛНР» і переорієнтувати висвітлення війни в російському медіапросторі від бойових дій на півдні України. Російські війська все більше покладаються на особовий склад «ДНР» і «ЛНР» як на основні бойові сили, і Кремль, ймовірно, прагне риторично підвищити їхню роль у війні, щоб посилити вербування та підвищити моральний дух. Крім того, Путін, ймовірно, прагне підвищити улюблений (і хибний) наратив Кремля щодо свого вторгнення в Україну як спробу «захистити» «ДНР» і «ЛНР», вихваляючи їхні сили», – зазначає ISW.

Ключові висновки ISW за 5 вересня:

  • Український контрнаступ відчутно погіршує матеріально-технічний та адміністративний потенціал Росії на окупованому півдні України.
  • Українські військові зберігали оперативне мовчання щодо перебігу українського контрнаступу, але повідомляли про подальше знищення російських наземних ліній зв’язку у центральній Херсонській області.
  • Російські війська здійснили наземні удари на схід від Сіверська, на північний схід і південь від Бахмута, а також уздовж північно-західних околиць міста Донецьк.
  • Український спецназ провів обмежену операцію проти бази ФСБ Росії в районі Енергодару.
  • Енергоблок №6ЗАЕС відключили від енергомережі України.
  • Російська влада продовжує шукати нетрадиційні джерела бойової сили і все частіше звертається до хворих і немічних людей.
  • Окупаційна влада встановила в Запорізькій області курс 1,25 руб. за 1 грн із метою сприяння економічній інтеграції окупованого Запоріжжя до Російської Федерації.
Як український контрнаступ впливає на окупаційну владу на півдні: висновки ISW фото 1

Нагадаємо, окупанти заявили, що псевдореферендуму на тимчасово окупованій частині Херсонщини поки не буде

Теги: росія окупанти війна путін референдум Україна

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