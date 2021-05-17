Українські жінки отримують на 30% менше пенсії, ніж чоловіки

За оцінкою ООН, літні люди складають близько 25% населення України, дві третини з них – жінки

У поточному році середня пенсія жінок в Україні становить 3031,32 грн, що на 30% менше, ніж середня пенсія у чоловіків, яка становить 4242,53 грн. Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними OpenDataBot.

«Середній» показник не означає «основний». Насправді пенсію в розмірі 3001 – 4000 грн отримують лише близько 19,2% осіб. У більшості ж українських пенсіонерів ситуація гірша: 38,8% від їх загальної кількості отримують 2001-3000 грн (приблизно 72-108 дол.). У той час як пенсії понад 10000 грн – тільки у 3,8%», – сказано в повідомленні.

Також зазначається, що, за інформацією Пенсійного фонду, на сьогодні в Україні понад 11 млн пенсіонерів.

18 лютого Кабінет міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2021 рік, в якому загальна сума доходів становить 495,5 млрд грн. Загальний обсяг видаткової частини бюджету Пенсійного фонду України на 2021 рік передбачений на рівні 495,502 млрд грн.

За оцінкою ООН, літні люди складають близько 25% населення України, дві третини з них – жінки. При цьому 77% пенсіонерів отримують щомісячні доходи нижче прожиткового мінімуму. Гендерна нерівність у пенсійному забезпеченні підсилює бідність серед жінок-пенсіонерів.

Раніше глава Мінсоцполітики розповіла про плани підвищити пенсії. «Із 1 липня на 100 гривень, тобто ми даємо щомісячну доплату до пенсій тим людям, які не підпадали під індексацію в 2019-2020 роках. Так прописано в законодавстві, реформа 2017 року. Ми знаємо цю категорію людей, і коли ми робили індексацію з березня для 8 млн осіб, я знала, що ще є півмільйона ось таких людей, ми для них також визначили з 1 липня щомісячну доплату по 100 гривень», – розповіла глава Мінсоцполітики.

Як повідомлялося, пенсії можуть урізати на 50%: хто ризикує втратити частину виплати.







