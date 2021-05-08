Пенсії перерахують знову: кому і наскільки піднімуть виплати

Чергове підвищення пенсійних виплат передбачено з другого півріччя

В Україні з 1 липня перерахують прожитковий мінімум, а разом з ним виростуть і пенсії громадян. В результаті мінімальна пенсія збільшиться на 85 грн, а максимальна – на 850 грн. Про це повідомили в Пенсійному фонді.

Так, з 1 липня 2021 року прожитковий мінімум і мінімальна пенсія для непрацездатних громадян підвищиться з 1 769 гривень до 1 854 гривень.

Відповідно до закону, надбавку відчують більшість українців, які старше 60 років. Мінімальна пенсія не може бути меншою за прожитковий мінімум, в той же час надбавка за наднормований стаж становить 1% від прожиткового мінімуму. У той же час максимальна пенсія не може бути більше 10 прожиткових мінімумів. Виняток становлять судді, чия пенсія доходить до 80% від зарплати.

У Пенсійному фонді розповіли, що доплата за кожен рік стажу понад 35 років для чоловіків і 30 років для жінок – підвищиться на 85 копійок. Кожен пенсіонер вже зараз може порахувати, скільки він отримає на руки з липня.

Мінімальна пенсія громадян, які старше 70 років, через два місяці буде становити не менш як 2 500 гривень, з урахуванням щомісячної надбавки в 400 гривень.

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