Турист, який повернувся з Албанії, розповів, які випробовування чекали на нього в Україні



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Після повернення з Албанії туристи повинні проходити 14-денну обсервацію або самоізоляцію, скориставшись додатком «Дій вдома»

Журналіст поскаржився, що не може поїхати зробити тест на коронавірус, щоб зняти обсервацію

Журналіст Антон Підлуцький, який повернувся з відпочинку з Албанії розповів, які випробовування чекали на нього в Україні.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Нещодавно Україна внесла Албанію в списку країн «червоної» зони. Це означає, що після повернення з цієї країни туристи повинні проходити 14-денну обсервацію або самоізоляцію, скориставшись додатком «Дій вдома». Але є й інший спосіб: щоб не проходити самоізоляцію, треба здати тест на Covid-19 методом ПЛР після повернення в Україну.

Підлуцький розповів, що не може поїхати зробити тест на коронавірус, щоб зняти обсервацію.

«Оскільки в наше село (страшна глухомань, 30 км від метро «Теремки» та 3 км від центру Василькова) ну ніяк не виїжджає жодна з акредитованих Міністерством охорони здоров'я клінік, щоб взяти у мене тест на ковідло, змушений їхати до Києва. щоб їхати до Києва - потрібно тимчасово зняти обсервацію», - розповів він.

За його словами, ні в МОЗ, ні в поліції не змогли пояснити, як йому поїхати здати аналіз і не порушити режим ізоляції.

«Дзвоню на т.зв. «Гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я». З енного разу телефонувати. Дівчина (не представилася) на лінії говорить: «Телефонуйте на 102, вони тимчасово знімуть». Дзвоню на 102, чекаю стільки часу, скільки досить, щоб і пограбували, і вбили. Беруть. Пояснюю, що в Міністерстві охорони здоров'я послали до них. Вони в тихому а*уї, перемикають на Васильківський райвідділ поліції. В райвідділі в ще більшому а*уї кажуть, мовляв, ми тільки при порушеннях виїжджаємо, а знімати не знімаємо, тому телефонуйте знову в МОЗ. Знову телефоную на т.зв. «Гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я», куди додзвонитися практично нереально. чиновники Кабміну, посилаю вам щирі побажання жити до 100 років і щодня страждати поносом і пневмонією. А Мінцифрі, МОЗ та МВС - просто всіма болячками з медичного довідника», - резюмував журналіст.

Нагадаємо, чотири країни увійшли до оновленого списку держав «червоної зони» Міністерства охорони здоров’я України — після повернення з цих країн потрібно обов’язково пройти обсервацію.

Як зазначено на сайті Міністерства охорони здоров’я, до «червоної зони» входять країни, де станом на 9 липня показник захворюваності Covid-19 перевищує 40 на 100 тисяч населення. До оновленого списку увійшли Есватині (країна в Південній Африці), Албанія, Болгарія і Чехія — вони перейшли із «зеленої зони» в червону.

З «червоної зони» до «зеленої» перейшли Суринам, Антигуа і Барбуда, Гаїті. У МОЗ немає даних щодо показника захворюваності у Великої Британії, Іспанії та Швеції, які раніше були в «червоній зоні».