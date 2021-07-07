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    Помер голлівудський режисер і батько «залізної людини» Роберт Дауні-старший

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    Роберт Дауні-старший із сином - Помер голлівудський режисер і батько «залізної людини» Роберт Дауні-старший
    Роберт Дауні-старший із сином
    Фото: nypost.com

    Режисер останні кілька років боровся із хворобою Паркінсона

    Режисер і актор Роберт Дауні-старший помер на 86-му році життя уві сні у власному будинку в Нью-Йорку. Він спочив у середу, 7 липня. Про це повідомляє New York Post з посиланням на дружину знаменитості.

    Дауні-старший страждав від хвороби Паркінсона.

    Він народився в Нью-Йорку, після армії грав у бейсбол у нижчій лізі, був чемпіоном з боксу «Золоті рукавички».

    Першою відомою роботою режисера став фільм «Патні Своуп» (1969). Дауні-старший також знявся в таких фільмах, як «Ночі в стилі бугі» (1997), «Магнолія» (1999), «Жити і померти в Лос-Анджелесі» (1985).

    Останнім фільмом, над яким він працював, була картина «Пограбування вежі» 2011 року. У фільмі також знімалися Едді Мерфі, Бен Стіллер і Кейсі Аффлек.

    Дауні-старший – батько актора Роберта Дауні-молодшого, зірки «Залізної людини» і «Месників».

    До цього повідомлялося про смерть російського актора і режисера Володимира Меньшова. Артист, на рахунку у якого 82 ролі, помер від наслідків коронавірусу. Його дружина потрапила в лікарню.

    Також напередодні стало відомо про смерть голлівудського режисера Річарда Доннера. У 1976 році Доннер зняв фільм жахів «Омен», який отримав премію Оскар у номінації «Краща музика до фільму».

    Крім того помер «король боллівудської трагедії». Індійський актор, режисер і продюсер Діліп Кумар (справжнє ім'я – Мохаммед Юсуф Хан) помер на 99 році життя.

    Теги: США смерть артист актор хвороби фільм
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    Помер голлівудський режисер і батько «залізної людини» Роберт Дауні-старший