Помер голлівудський режисер і батько «залізної людини» Роберт Дауні-старший

Режисер останні кілька років боровся із хворобою Паркінсона

Режисер і актор Роберт Дауні-старший помер на 86-му році життя уві сні у власному будинку в Нью-Йорку. Він спочив у середу, 7 липня. Про це повідомляє New York Post з посиланням на дружину знаменитості.

Дауні-старший страждав від хвороби Паркінсона.

Він народився в Нью-Йорку, після армії грав у бейсбол у нижчій лізі, був чемпіоном з боксу «Золоті рукавички».

Першою відомою роботою режисера став фільм «Патні Своуп» (1969). Дауні-старший також знявся в таких фільмах, як «Ночі в стилі бугі» (1997), «Магнолія» (1999), «Жити і померти в Лос-Анджелесі» (1985).

Останнім фільмом, над яким він працював, була картина «Пограбування вежі» 2011 року. У фільмі також знімалися Едді Мерфі, Бен Стіллер і Кейсі Аффлек.

Дауні-старший – батько актора Роберта Дауні-молодшого, зірки «Залізної людини» і «Месників».

До цього повідомлялося про смерть російського актора і режисера Володимира Меньшова. Артист, на рахунку у якого 82 ролі, помер від наслідків коронавірусу. Його дружина потрапила в лікарню.

Також напередодні стало відомо про смерть голлівудського режисера Річарда Доннера. У 1976 році Доннер зняв фільм жахів «Омен», який отримав премію Оскар у номінації «Краща музика до фільму».

Крім того помер «король боллівудської трагедії». Індійський актор, режисер і продюсер Діліп Кумар (справжнє ім'я – Мохаммед Юсуф Хан) помер на 99 році життя.