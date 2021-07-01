На Каннському кінофестивалі покажуть два українських фільми

Паралельно з фестивальною програмою працюватиме один із найпрестижніших міжнародних кіноринків Marché du Film

На 74-му міжнародному Каннському кінофестивалі покажуть дві стрічки від України. Про це повідомляє сайт Державного агентства з питань кіно.

Одна з головних подій світової кіноіндустрії 74-й Міжнародний Каннський кінофестиваль відбудеться з 6 по 17 липня.

Зокрема, в конкурсній програмі «Тиждень критики» буде представлений ігровий фільм режисера та сценариста Елі Ґраппа – «Ольга», знятий за участі української кінокомпанії Pronto Film. В програмі Спеціальних показів бере участь документальний фільм Сергія Лозниці «Бабин яр. Контекст» виробництва ATOMS&VOID.

Зазначається, що паралельно з фестивальною програмою працюватиме один із найпрестижніших міжнародних кіноринків Marché du Film, на якому Україна вп'ятнадцяте буде представлена національним павільйоном.

Павільйон за підтримки Держкіно організовують КМКФ «Молодість», Українська Кіноасоціація, Асоціація кіноіндустрії України, Українська Кіноакадемія, кінокомпанія FILM.UA та інші профільні спілки та продюсерські компанії. На фестиваль та кіноринок у Каннах акредитовано майже 40 українських діячів кіногалузі.

Національний павільйон під традиційним слоганом #UkraineIsYourDestination, покликаний розширити міжнародне співробітництво в аудіовізуальній індустрії України, представивши досягнення у сфері кіно за останній час та потенціал кіновиробництва в цілому. Важливим акцентом в роботі павільйону буде презентація локацій для зйомок в Україні.