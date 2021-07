Венеційський фестиваль. Проєкт фільму «Памфір» потрапив у зоряну тридцятку

Журі обрало переможців з-поміж 250 заявок з різних країн

«Памфір» режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука, що перебуває на стадії постпродакшну, став одним із 30 проєктів ігрових фільмів з усього світу, які відібрали до участі у кіноринку Venice Production Bridge 78-го Венеційського кінофестивалю. Про це повідомили в Державному агентстві з питань кіно.

«Раніше наш проєкт був відібраний до резиденції Cinefondation Каннського кінофестивалю та отримав фінансування від фондів кінофестивалів у Локарно і Роттердамі. Участь у кіноринку Venice Production Bridge є унікальною можливістю знайти найкращих партнерів для успішного релізу фільму у світі, адже до участі в ньому запрошують виключно десіжн-мейкерів, представників найбільш успішних дистриб’юторів, телеканалів та інвесторів», – розповіла продюсер фільму Олександра Костіна.

Зазначається, що журі обрало переможців з-поміж 250 заявок з різних країн. Серед учасників ринку у секції документальних та ігрових фільмів – відомий режисер Вім Вендерс із документальним проєктом The secret of places у копродуції Німеччини, Швейцарії та Норвегії. «У попередні роки на маркеті представляли проєкти «Шарлатан» Аґнешки Голланд, переможці Берлінале Touch Me Not румунської режисерки Адіни Пінтіліє, «Бог існує, її ім'я – Петрунія» режисера з Македонії Теони Стругар-Мітевської», – інформує Держкіно.

Цього року триденний Venice Production Bridge відбудеться 2-5 вересня. Загалом під час Венеційського фінансового маркету учасники представлять 57 проєктів з усього світу на завершальних стадіях виробництва у різних категоріях.

Як повідомлялося, у 2019 році «Памфір» став одним з переможців 11-го конкурсного відбору Держкіно та отримав підтримку Польського інституту кіно. Девелопмент проєкту здійснювався за підтримки Українського культурного фонду.

«Памфір» – це історія про доброго сім’янина, якому доля дає випробування, й він звертає з чесного шляху заради своєї сім’ї.

Ролі у фільмі виконали Олександр Яцентюк, Соломія Кирилова, Станіслав Потяк, Мирослав Маковійчук, Олена Хохлаткіна, Іван Шаран, Олександр Ярема, Римма Зюбіна, Андрій Кирильчук, Петро Чичук, Галина Свята, Георгій Поволоцький, Олексій Лейбюк та Зіновій Симчич.

Додамо, що З 6 по 17 липня на одному з найвідоміших курортів Лазурного берега пройде 74-й «Каннський кінофестиваль».

