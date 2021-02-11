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    Український флот отримав від США швидкісні човни

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    <span>Церемонія передачі техніки від США відбулася на території військово-морської бази &laquo;Південь&raquo; у Практичній гавані в Одесі&nbsp;</span> - Український флот отримав від США швидкісні човни
    Церемонія передачі техніки від США відбулася на території військово-морської бази «Південь» у Практичній гавані в Одесі 
    Фото: ВМС України

    У першому півріччі цього року ВМС отримають ще три патрульних катери від США

    Збройні сили України отримали чергову допомогу від США: для Військово-морських сил передали 10 швидкісних катерів, понад 70 надувних човнів та супутнє обладнання.

    Про це повідомили у пресслужбі ВМС ЗСУ.

    Зокрема урочиста церемонія передання міжнародної технічної допомоги від США відбулася 10 лютого на території Військово-морської бази «Південь» у Практичній гавані в Одесі.

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    Український флот отримав від США швидкісні човни
    Український флот отримав від США швидкісні човни
    Український флот отримав від США швидкісні човни
    Український флот отримав від США швидкісні човни
    Український флот отримав від США швидкісні човни
    Український флот отримав від США швидкісні човни
    Український флот отримав від США швидкісні човни
    Український флот отримав від США швидкісні човни
    Український флот отримав від США швидкісні човни

    Також, як зазначив, командувач ВМС ЗСУ, контр-адмірал Олексій Неїжпапа, у першому півріччі 2021 року Україна отримає ще три патрульних катери від США.

    «Починаючи з 2014 року ми з нашими іноземними колегами провели понад 200 заходів спільної підготовки, отримуємо човни, водолазне обладнання, тепловізори і засоби зв’язку, радіотехнічні комплекси та інше обладнання. Усе це – підтримка наших друзів на шляху до вільної та незалежної України», – заявив Неїжпапа.

    Раніше США вже передавали для національного флоту швидкісні човни, одні з останніх – Willard Sea Force 730 та Sea Force 11M, 7 метрових та 11 метрових відповідно.

    У цій передачі є моделі різних виробників, серед яких 7-метрові човни від Metal Shark, що доступні для всіх країн-партнерів США по лінії FMS.

    Швидкісні човни мають склопластикові корпусу, що забезпечує надзвичайну стійкість як у спокійній, так і в бурхливій воді, завдяки чому ця універсальна платформа ідеально підходить для широкого спектра застосувань.

    Також у передачі були надувні човни торговельної марки Wing, виробництва Wing Inflatables, що використовуються низкою підрозділів Військово-морського флоту США.

    Завантаження надувного човна Wing на гелікоптер Black Hawk Фото від виробника
    Завантаження надувного човна Wing на гелікоптер Black Hawk Фото від виробника

    Отримані човни здебільшого надійдуть до військових частин Командування морської піхоти, де відповідно до змін в організаційно-штатній структурі створені підрозділи плавзасобів на катерах.

    Аташе ВМС при посольстві США в Україні, капітан другого рангу Пітер Меллорі заявив, що необхідно відзначити важливі кроки співпраці між США і Україною.

    «На підтримку стратегічного партнерства між нашими країнами ми завжди готові допомогти вам у реалізації Євроатлантичного майбутнього й зміцненні здатності боронити свій суверенітет та територіальну цілісність», – наголосив капітан другого рангу Пітер Меллорі.

    Під час церемонії представникам військових частин та установ ВМС України було вручено сертифікати на передану техніку та засоби.

    Теги: США ЗСУ ВМС час Олексій Неїжпапа
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