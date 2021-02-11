Український флот отримав від США швидкісні човни

Церемонія передачі техніки від США відбулася на території військово-морської бази «Південь» у Практичній гавані в Одесі

Церемонія передачі техніки від США відбулася на території військово-морської бази «Південь» у Практичній гавані в Одесі

У першому півріччі цього року ВМС отримають ще три патрульних катери від США

Збройні сили України отримали чергову допомогу від США: для Військово-морських сил передали 10 швидкісних катерів, понад 70 надувних човнів та супутнє обладнання.

Про це повідомили у пресслужбі ВМС ЗСУ.

Зокрема урочиста церемонія передання міжнародної технічної допомоги від США відбулася 10 лютого на території Військово-морської бази «Південь» у Практичній гавані в Одесі.

Також, як зазначив, командувач ВМС ЗСУ, контр-адмірал Олексій Неїжпапа, у першому півріччі 2021 року Україна отримає ще три патрульних катери від США.

«Починаючи з 2014 року ми з нашими іноземними колегами провели понад 200 заходів спільної підготовки, отримуємо човни, водолазне обладнання, тепловізори і засоби зв’язку, радіотехнічні комплекси та інше обладнання. Усе це – підтримка наших друзів на шляху до вільної та незалежної України», – заявив Неїжпапа.

Раніше США вже передавали для національного флоту швидкісні човни, одні з останніх – Willard Sea Force 730 та Sea Force 11M, 7 метрових та 11 метрових відповідно.

У цій передачі є моделі різних виробників, серед яких 7-метрові човни від Metal Shark, що доступні для всіх країн-партнерів США по лінії FMS.

Швидкісні човни мають склопластикові корпусу, що забезпечує надзвичайну стійкість як у спокійній, так і в бурхливій воді, завдяки чому ця універсальна платформа ідеально підходить для широкого спектра застосувань.

Також у передачі були надувні човни торговельної марки Wing, виробництва Wing Inflatables, що використовуються низкою підрозділів Військово-морського флоту США.

Завантаження надувного човна Wing на гелікоптер Black Hawk Фото від виробника

Отримані човни здебільшого надійдуть до військових частин Командування морської піхоти, де відповідно до змін в організаційно-штатній структурі створені підрозділи плавзасобів на катерах.

Аташе ВМС при посольстві США в Україні, капітан другого рангу Пітер Меллорі заявив, що необхідно відзначити важливі кроки співпраці між США і Україною.

«На підтримку стратегічного партнерства між нашими країнами ми завжди готові допомогти вам у реалізації Євроатлантичного майбутнього й зміцненні здатності боронити свій суверенітет та територіальну цілісність», – наголосив капітан другого рангу Пітер Меллорі.

Під час церемонії представникам військових частин та установ ВМС України було вручено сертифікати на передану техніку та засоби.