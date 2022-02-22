Український капелан звернувся до матерів російських солдатів (відео)

«Зупиніть кремлівських людожерів! Не відправляйте своїх дітей до м'ясорубки»

Єпископ протестантської Церкви Божої України, пастор та батько 38 дітей (троє біологічних та 35 прийомних), засновник найбільшого на пострадянському просторі табору реабілітації безпритульних Геннадій Мохненко записав відеозвернення до батьків російських солдатів, у якому закликав їх виступити проти війни та в Україні. Відеоролик зі зверненням Мохненка опубліковано у Telegram-каналі видання «Дзеркало тижня».

«Дорогі батьки та матері російських солдатів. Ситуація виглядає так, що ваших синів, тепер уже масово, у широкомасштабній війні, можуть кинути сюди до нас, у пекельну бійню, затіяну Кремлем. І тут навіть у мене, священика, не залишиться вибору. Я змушений буду стати на захист своїх дітей і взяти зброю в руки. Тож вирішив звернутися до вас і просити…», – наголосив Мохненко.

Пастор окремо зазначив, що сам є етнічним росіянином, його мати з-під Пітера, а батько – з Курської області.

«Днями буде вісім років з моменту російської окупації Криму і початку російської інтервенції в Україну… Тоді, о 14-му…, коли горіло моє рідне місто Маріуполь, а 9-го травня, у День Перемоги, ваші диверсанти вбивали людей у центрі мого міста, коли ваші війська перетнули кордон і принесли війну на околиці Маріуполя, а лінія фронту в мене видно з вікон – я був готовий взяти зброю і йти захищати своїх дітей. Але дякую Богові за те, що мені не довелося знімати свій пасторський сан і ставати солдатом. Я священик уже 30 років і радий, що за вісім років війни все ще не знадобилося мені брати зброю і стріляти в російських окупантів. Із цим завданням без мене справлялися захисники України. Я є також капеланом української армії і поки що все ще виконую свої духовні обов'язки, служачи і українським солдатам на фронті, і цивільним, дітям та старим людям у наших прифронтових селищах», – зазначив пастор.

Мохненко додав, що деякі його прийомні сини вже є солдатами. Один із них у 25 років поховав п'ятьох друзів, які загинули на війні, що принесла в наш дім Росія. Одного з них, 19-річного хлопця, убило за півтора метра від сина Мохненка.

«Зробіть, що можете, поки що не пізно. Заявіть свою позицію. Здійміть голос. Виступіть проти цього безумства... Батьки і Матері в Новосибірську, Єкатеринбурзі, Владивостоку, Пітері і Москві, в кожному російському місті, не мовчите... Зупиніть кремлівських людожерів! Не відправляйте своїх дітей до м'ясорубки», – підсумував пастор.

Раніше повідомлялося, що світовий конґрес українців закликає діаспору нагадувати своїм країнам: в Україні не «конфлікт», а війна.

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