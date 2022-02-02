Росія одночасно бачить себе і жертвою, і агресором

РФ веде війну проти України і одночасно публічно журитися, що як же так, «один народ» перебуває у війні

Конкретність можна знайти через жертву, насамперед інтелектуальну

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О, тут представитель России в ООН Небензя на понедельничном заседании Совбеза заявил, что Украина сама себя разрушает, и Россия тут ни причём. Отдельно отреагирую на эти слова.

Хорошо, что хоть не всплакнул.

А то, есть такая практика в России – вести войну против Украины и одновременно публично сокрушаться и жалеть, что как же так, «один народ» пребывает в войне.

Это вообще тема для психоанализа – когда агрессор одновременно видит себя одновременно и жертвой. Такое коллективное российское страдание в публичном пространстве по поводу украинских территорий.

Хотя тут уместнее процитировать Теодора Адорно, который говорил: «Конкретность можно обрести через жертву, прежде всего интеллектуальную». То, что происходит в современной России.

Джерело: блог Олесі Яхно

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