Росія одночасно бачить себе і жертвою, і агресором
Конкретність можна знайти через жертву, насамперед інтелектуальну
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О, тут представитель России в ООН Небензя на понедельничном заседании Совбеза заявил, что Украина сама себя разрушает, и Россия тут ни причём. Отдельно отреагирую на эти слова.
Хорошо, что хоть не всплакнул.
А то, есть такая практика в России – вести войну против Украины и одновременно публично сокрушаться и жалеть, что как же так, «один народ» пребывает в войне.
Это вообще тема для психоанализа – когда агрессор одновременно видит себя одновременно и жертвой. Такое коллективное российское страдание в публичном пространстве по поводу украинских территорий.
Хотя тут уместнее процитировать Теодора Адорно, который говорил: «Конкретность можно обрести через жертву, прежде всего интеллектуальную». То, что происходит в современной России.
Джерело: блог Олесі Яхно