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    Думки вголос

    Росія одночасно бачить себе і жертвою, і агресором

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    РФ веде війну проти України і одночасно публічно журитися, що як же так, &laquo;один народ&raquo; перебуває у війні - Росія одночасно бачить себе і жертвою, і агресором
    РФ веде війну проти України і одночасно публічно журитися, що як же так, «один народ» перебуває у війні

    Конкретність можна знайти через жертву, насамперед інтелектуальну

    Мовою оригіналу

    О, тут представитель России в ООН Небензя на понедельничном заседании Совбеза заявил, что Украина сама себя разрушает, и Россия тут ни причём. Отдельно отреагирую на эти слова.

    Хорошо, что хоть не всплакнул.

    А то, есть такая практика в России – вести войну против Украины и одновременно публично сокрушаться и жалеть, что как же так, «один народ» пребывает в войне.

    Это вообще тема для психоанализа – когда агрессор одновременно видит себя одновременно и жертвой. Такое коллективное российское страдание в публичном пространстве по поводу украинских территорий.

    Хотя тут уместнее процитировать Теодора Адорно, который говорил: «Конкретность можно обрести через жертву, прежде всего интеллектуальную». То, что происходит в современной России.

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    Джерело: блог Олесі Яхно

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    Теги: Росія ООН війна
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    Росія одночасно бачить себе і жертвою, і агресором