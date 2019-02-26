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    Український ОПК: виклики та можливості у світлі IDEX-2019. Експерти дали оцінку

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    На міжнародній виставці IDEX-2019 була представлена розробка харківських конструкторів КБ імені Морозова &ndash; БТР- 4МВ1 - Український ОПК: виклики та можливості у світлі IDEX-2019. Експерти дали оцінку
    На міжнародній виставці IDEX-2019 була представлена розробка харківських конструкторів КБ імені Морозова – БТР- 4МВ1

    The International Defence Exhibition - одна з найбільших міжнародних виставок озброєнь, технологій безпеки від провідних виробників з усього світу

    26 лютого у прес-центрі ІА «Главком» (Київ, вул. Шовковична, 8/20) проходить прес-конференція Інституту світової політики на тему: «Український ОПК: виклики та можливості у світлі IDEX-2019».

    Запрошені гості: Михайло Гречухін, засновник та виконавчий директор LimpidArmor.Inc; Михайло Самусь, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння; Євген Магда, директор Інституту світової політики.

    Раніше повідомлялося, що державний концерн «Укроборонпром» домовився про модернізацію систем протиповітряної оборони Республіки Єгипет силами вітчизняних підприємств оборонного комплексу. Україна уклала угоду з Єгиптом під час виставки і конференції з захисту IDEX-2019 в Абу-Дабі (ОАЕ).

    На міжнародній виставці IDEX-2019 представили розробку харківських конструкторів КБ імені Морозова – БТР- 4МВ1.

    The International Defence Exhibition - одна з найбільших міжнародних виставок озброєнь, технологій безпеки від провідних виробників з усього світу

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