Ще один новорічний «сюрприз»: вартість оформлення біометричних паспортів зросте

Вартість оформлення документів зросла несуттєво

Державне підприємство «Поліграфічний комбінат «Україна» з 1 січня 2021 року підвищило вартість бланків біометричних документів.

У зв’язку з цим зросте загальна вартість оформлення паспорта громадянина України у формі картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон та посвідок на тимчасове і постійне проживання. Про це повідомляє Державна міграційна служба.

Паспорт громадянина України у формі картки від 1 січня можна буде оформити:

до 20 робочих днів – за 363 гривні замість 345 грн,

до 10 робочих днів – за 489 грн замість 471 грн.

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон від 1 січня можна буде оформити:

до 20 робочих днів – за 694 гривні замість 682 грн,

до 7 робочих днів і до 3 робочих днів у разі наявності підстав – 1046 грн замість 1034 грн.

Посвідку на тимчасове проживання з 1 січня можна оформити:

до 15 робочих днів – за 915 грн замість 891 грн.

Посвідку на постійне проживання з 1 січня можна оформити:

до 15 робочих днів – за 752 гривні замість 728 грн.

Зазначається, що громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснили оплату адміністративних послуг та подали заяви для оформлення документів до 31 грудня 2020 року, отримають документи за старою ціною.

Ті ж особи, які здійснили оплату адміністративних послуг до 31.12.2020, але заяву для оформлення документів ще не подавали, матимуть можливість здійснити доплату за тарифами, що діятимуть на момент подачі відповідних заяв.