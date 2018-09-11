Український посол визнав: поляки мають імунітет проти російської пропаганди



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Главком / Станіслав Груздєв Андрій Дещиця

Російську пропаганду намагаються просувати у Польщі як через ліві угрупування, так і через праві

Російська пропаганда наявна у Польщі як явище, проте суспільство у цій країні має досить сильний імунітет до неї. Про це заявив посол України у Польщі Андрій Дещиця в інтерв’ю «Главкому».

«Взагалі хочу сказати, що станом на сьогодні, імунітет польського суспільства до вірусу російської пропаганди досить сильний. У Польщі є розуміння, що таке Росія, хто такий Путін і хто є справжньою загрозою для Польщі», - сказав він.

За словами дипломата, спроби пропаганди проявляються через різні групи впливу в Польщі.

«Насамперед мова про радикальні праві і радикальні ліві угрупування, які мають власні ЗМІ, хоча переважно розповсюджують свою інформацію по соціальних мережах. Якщо мова про впливові ЗМІ, у них не такі сильні російські впливи», - відзначив Дещиця.

Нагадаємо, міністерство закордонних справ Польщі заявило, що майже повністю очистило установу від випускників Московського держінституту міжнародних відносин (МДІМВ), а також працівників колишніх «комуністичних відомств».