Український руфер видерся на недобудований хмарочос у Братиславі (відео)

Разом зі словацьким колегою він виконав підняття на конструкцію крана та гру з вогнеметом – новинкою від компанії Ілона Маска

Відомий український руфер Mustang Wanted, що у 2014 році розмалював зірку сталінської висотки у Москві, піднявся на недобудований хмарочос у Братиславі. Про це повідомляє словацьке видання noizz.aktuality.sk.

У Братиславі руфер піднявся на недобудований хмарочос поблизу Дунаю і виконав низку трюків. Компанію українцеві склав словацький інфлюенсер Expl0ited, який був обережнішим на величезній висоті, але не сильно відставав від альпініста.

Одночасно пара виконувала підняття на конструкцію крана та гру з вогнеметом – новинкою від компанії Ілона Маска.

Mustang Wanted відомий у Братиславі – у 2014 році він піднявся до ресторану НЛО, після чого був затриманий і допитаний поліцією. На батьківщині він більш відомий акцією із зіркою із прапором України у Москві.

Нагадаємо, у Києві охоронці недобудованої висотки побили і пограбували відомого руфера.