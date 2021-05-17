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    Український руфер видерся на недобудований хмарочос у Братиславі (відео)

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    Mustang Wanted відомий акцією із зіркою із прапором України у Москві - Український руфер видерся на недобудований хмарочос у Братиславі (відео)
    Mustang Wanted відомий акцією із зіркою із прапором України у Москві
    Фото: скріншот

    Разом зі словацьким колегою він виконав підняття на конструкцію крана та гру з вогнеметом – новинкою від компанії Ілона Маска

    Відомий український руфер Mustang Wanted, що у 2014 році розмалював зірку сталінської висотки у Москві, піднявся на недобудований хмарочос у Братиславі. Про це повідомляє словацьке видання noizz.aktuality.sk.

    У Братиславі руфер піднявся на недобудований хмарочос поблизу Дунаю і виконав низку трюків. Компанію українцеві склав словацький інфлюенсер Expl0ited, який був обережнішим на величезній висоті, але не сильно відставав від альпініста.

    Одночасно пара виконувала підняття на конструкцію крана та гру з вогнеметом – новинкою від компанії Ілона Маска.

    Mustang Wanted відомий у Братиславі – у 2014 році він піднявся до ресторану НЛО, після чого був затриманий і допитаний поліцією. На батьківщині він більш відомий акцією із зіркою із прапором України у Москві.

    Нагадаємо, у Києві охоронці недобудованої висотки побили і пограбували відомого руфера.

    Теги: спорт Словаччина стрибки у висоту
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    Український руфер видерся на недобудований хмарочос у Братиславі (відео)