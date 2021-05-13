  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
рус
    Новини

    В Україні почали будувати найбільшу в Європі лижну фабрику

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На реалізацію проєкту витратять майже 90 млн доларів - В Україні почали будувати найбільшу в Європі лижну фабрику
    На реалізацію проєкту витратять майже 90 млн доларів
    Фото з відкритих джерел

    Будівництво заводу планується завершити наприкінці 2022 року

    У Вінниці розпочинається будівництво найбільшого в Європі заводу з виробництва гірськолижного спорядження. Про це повідомили в пресслужбі МЗС України.

    Будівництво відбувається в межах індустріального парку «Вінтер Спорт». Проєкт реалізується австрійською компанією HEAD International Holding GmbH. Повідомляється, що на реалізацію проєкту витратять майже 90 млн доларів.

    Будівництво заводу планується завершити наприкінці 2022 року, а введення об’єкту в експлуатацію та початок виробничого процесу має розпочатися в ІІ кварталі 2023 року.

    У результаті реалізації проєкту буде налагоджено річне виробництво лиж (500 тис. од.), лижних черевиків (650 тис. од.) та лижних кріплень (1,3 млн од.).

    Індустріальний парк «Вінтер Спорт» розміщується на ділянці близько 250 тис. кв. м., з них на 42 тис. будуть розташовані виробничі та адміністративні будівлі.

    Нагадаємо, в 2021 році в Карпатах розпочнуть будівництво двох гірськолижних курортів. Один із них буде розташований у Закарпатті, а другий – у Славському Львівської області.

    Щодо гірськолижного курорту на території Славської об'єднаної територіальної громади – сума інвестицій становитиме $500 млн. Це проєкт, який триватиме близько чотирьох років. Курорт побудують за 15 кілометрів від Славського в селах Верхня Рожанка й Волосянка.

    Google назвав найпопулярніші за запитами туристичні місця в Україні. Серед гірських туристичних об’єктів найпопулярнішими є Буковель, Драгобрат, Верховина, Яремче та Карпати.

    Теги: спорт будівництво завод індустріальний парк лижний спорт гірські лижі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies