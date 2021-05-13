В Україні почали будувати найбільшу в Європі лижну фабрику

На реалізацію проєкту витратять майже 90 млн доларів

Будівництво заводу планується завершити наприкінці 2022 року

У Вінниці розпочинається будівництво найбільшого в Європі заводу з виробництва гірськолижного спорядження. Про це повідомили в пресслужбі МЗС України.

Будівництво відбувається в межах індустріального парку «Вінтер Спорт». Проєкт реалізується австрійською компанією HEAD International Holding GmbH. Повідомляється, що на реалізацію проєкту витратять майже 90 млн доларів.

Будівництво заводу планується завершити наприкінці 2022 року, а введення об’єкту в експлуатацію та початок виробничого процесу має розпочатися в ІІ кварталі 2023 року.

У результаті реалізації проєкту буде налагоджено річне виробництво лиж (500 тис. од.), лижних черевиків (650 тис. од.) та лижних кріплень (1,3 млн од.).

Індустріальний парк «Вінтер Спорт» розміщується на ділянці близько 250 тис. кв. м., з них на 42 тис. будуть розташовані виробничі та адміністративні будівлі.

Нагадаємо, в 2021 році в Карпатах розпочнуть будівництво двох гірськолижних курортів. Один із них буде розташований у Закарпатті, а другий – у Славському Львівської області.

Щодо гірськолижного курорту на території Славської об'єднаної територіальної громади – сума інвестицій становитиме $500 млн. Це проєкт, який триватиме близько чотирьох років. Курорт побудують за 15 кілометрів від Славського в селах Верхня Рожанка й Волосянка.

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