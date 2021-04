Український шеф-кухар потрапив до переліку ТОП-50 людей світової гастрономії

Євген Клопотенко досягнув успіху у змінах шкільного харчування та навчанні людей місцевої кухні за допомогою статей, відео та книг

Український шеф-кухар Євген Клопотенко потрапив до списку 50 Next – переліку людей, які найбільше впливають на майбутнє світової гастрономії. Про це повідомляється на сайті The World's 50 Best.

Так, автори переліку зазначають, що у Клопотенка є дві головні цілі: підвищити культуру харчування в Україні та показати її світу. Там додали, що український шеф-кухар досягнув успіху у змінах шкільного харчування та навчанні людей місцевої кухні за допомогою статей, відео та книг: «Але він не зупиниться, поки світ не визнає кулінарну міць його країни».

Клопотенко у своєму Instagram розповів, що автори переліку самостійно з ним зв'язалися, хоч його команда паралельно надіслала заявку.

«Вони просто дізналися про мене через діяльність мого проєкту. Це означає, що кожна людина, яка професійно займається гастрономією, знає і про Україну. Тобто ми з командою реально змогли привернути увагу світу до нашої країни», – написав Клопотенко.