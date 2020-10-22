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    Політика

    Шарій хоче заборонити «Партію Шарія» через суд

    • Розсилка
    Шарій хоче заборонити «Партію Шарія» через суд

    Віктор Шарій заявляє, що «використання його прізвища в назві партії не повинно відбуватись без його згоди»

    Віктор Шарій звернувся до Окружного адміністративного суду Києва з вимогою заборонити «Партію Шарія», пов’язану з проросійським блогером Анатолієм Шарієм.

    Про це повідомляє пресслужба ОАСК.

    Позивач вимагає зобов’язати міністерство юстиції через суд заборонити діяльність «Партії Шарія». На його думку, «використання його прізвища в назві партії не повинно відбуватись без його згоди».

    Віктор Шарій також у позові вказав, що не є членом партії, не працює в ній та не входить до складу її керівних органів.

    Окружний адмінсуд наразі не відкрив провадження у справі.

    Нагадаємо, що е друга спроба заборонити політсилу через ОАСК: у липні суд повідомляв про інше позовне звернення, де підставою для заборони «Партії Шарія» вказувалося порушення закону про декомунізацію.

    «Партія Шарія» — політичний проєкт проросійського блогера Анатолія Шарія. На парламентських виборах 2019 року партія здобула 2,2% голосів виборці за мінімального прохідного бар'єру в 5%.

    Через той же Окружний адмінсуд «Партія Шарія» намагалася відсудити 3,2 мільйона гривень держфінансування (вона його не отримала, бо потім змінили законодавство, аби на гроші могли претендувати лише партії в парламенті), але безуспішно.

    Нагадаємо, що журналісти  «Слідство.Інфо» нещодавно повідомили, що лідер «Партії Шарія» Анатолій Шарій володіє незадекларованою віллою в Іспанії вартістю мільйон євро. За інформацією журналістів, в описі земельної ділянки та нерухомості сказано, що будинок складається з житлового поверху на 161 метр квадратний і підвалу на 69 метрів квадратних. При цьому навколо будинку є сад на 5,2 сотки. Крім того, за ділянкою є пляж.

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    суд партії Окружний адмінсуд
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