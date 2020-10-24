Україна повідомила МАГАТЕ про загрозу ядерного забруднення на Донбасі, – Резніков



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«Припинене відкачування води з кількох десятків інших шахт, і це вже за кілька місяців призведе до екологічної катастрофи» - Резніков

За словами віцепрем’єра, Донбас перебуває на межі екологічної катастрофи

Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що Донбас знаходиться на межі екологічної катастрофи через радіаційне забруднення, тому Україна звернулася до Міжнародного агентства з атомної енергії щодо проведення моніторингової місії. Про це він повідомив на спеціальному Київському безпековому форумі, повідомляється пресслужба форуму.

«Донбас перебуває на межі екологічної катастрофи. Не лише через забруднення повітря, ґрунту, розриви боєприпасів і замінування – там і ядерне забруднення. Мало хто знає, але в 1979 році на території шахти «Юнком», що зараз знаходиться на окупованих територіях, радянська влада здійснила ядерний вибух: 0,3 кілотонни у тротиловому еквіваленті. Після того капсулу залишили в шахті, але постійно відкачували воду, щоб запобігти потраплянню радіації у ґрунт і воду. Два роки тому окупаційна влада припинила відкачування води, і радіація вже надходить в горизонт питної води», – зазначив Олексій Резніков.

За його словами, припинене відкачування води з кількох десятків інших шахт, і це вже за кілька місяців призведе до екологічної катастрофи, що розгорнеться не лише на Донбасі, а й у Ростовській області Росії.

«Я звернувся до МАГАТЕ щодо проведення експертизи, моніторингової місії. На сьогодні питання, чи пропустять моніторингову групу на окуповані території, поки відкрите. Я маю надію, що спостерігачі таки потраплять туди та зафіксують ситуацію з радіоактивним забрудненням», – додав віцепрем’єр.

Нагадаємо, Резніков повідомив, коли Україна постачатиме воду до Криму.