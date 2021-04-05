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    Український військовий скоїв самогубство на кордоні з Білоруссю

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    Тіло направили на проведення експертизи - Український військовий скоїв самогубство на кордоні з Білоруссю
    Тіло направили на проведення експертизи
    Фото з відкритих джерел

    Військовослужбовець вистрелив собі у голову з автомата, повідомили в поліції

    Український військовий скоїв самогубство на кордоні з Білоруссю, поліція розслідує інцидент, повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

    Трагедія трапилася ввечері у п’ятницю, 2 квітня, у Ковельському районі Волинської області.

    «Перебуваючи в прикордонному патрулі по охороні державного кордону з Республікою Білорусь, покінчив з життям самогубством 20-річний солдат строкової служби, житель міста Миколаїв. Військовослужбовець вистрелив собі у голову з автомата», – йдеться в повідомленні.

    Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.

    За фактом самогубства слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Поліція з’ясовує усі обставини трагедії. Триває слідство.

    На початку квітня у військовому навчальному центрі «Десна», розташованому в Чернігівській області, застрелився військовослужбовець контрактної служби.

    Як повідомлялося, з початку 2021 року в Україні у різних регіонах почастішали випадки самогубств серед дітей. Надзвичайно високий рівень самогубств відзначається серед дітей, що навчаються. Причини й обставини смерті у кожному випадку різні.

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    Теги: прикордонники Білорусь самогубство поліція
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