Військовослужбовець вистрелив собі у голову з автомата, повідомили в поліції

Український військовий скоїв самогубство на кордоні з Білоруссю, поліція розслідує інцидент, повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Трагедія трапилася ввечері у п’ятницю, 2 квітня, у Ковельському районі Волинської області.

«Перебуваючи в прикордонному патрулі по охороні державного кордону з Республікою Білорусь, покінчив з життям самогубством 20-річний солдат строкової служби, житель міста Миколаїв. Військовослужбовець вистрелив собі у голову з автомата», – йдеться в повідомленні.

Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.

За фактом самогубства слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Поліція з’ясовує усі обставини трагедії. Триває слідство.

На початку квітня у військовому навчальному центрі «Десна», розташованому в Чернігівській області, застрелився військовослужбовець контрактної служби.

Як повідомлялося, з початку 2021 року в Україні у різних регіонах почастішали випадки самогубств серед дітей. Надзвичайно високий рівень самогубств відзначається серед дітей, що навчаються. Причини й обставини смерті у кожному випадку різні.