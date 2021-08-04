Українського спортсмена не допустили до виступу на Олімпіаді

За словами Коваленка, рішення антидопінгової організації є абсурдним і несправедливим

Український легкоатлет Назар Коваленко все ж не зможе виступити на Олімпійських Іграх у Токіо. Рішення про відсторонення, яке було прийняте відносно нього, залишилося в силі, про що повідомив сам спортсмен на своїй сторінці у Facebook.

Коваленка, разом із двома іншими легкоатлетами – Михайлом Гаврилюком (метання молота) та Наталією Пироженко-Чорномаз (естафета 4х400 метрів) – відсторонили від виступів, зокрема від Олімпіади-2020 рішенням Athletics Integrity Unit (AIU) – незалежної організації по боротьбі з допінгом у легкій атлетиці. Вони не здали своєчасно три допінг-тести у відведений для них час.

Попри відсторонення, Коваленко вирішив відправитися на Олімпіаду у Токіо. У федерації легкої атлетики України повідомляли, що спортсмен має достатню кількість змагальних допінг-проб, а вже по прибуттю в Японію сподівається здати ще одну, після чого - виступити на Олімпійських Іграх.

Проте змагатися у Токіо Коваленко не буде. У скасуванні рішення про відсторонення йому відмовили.

За словами Коваленка, рішення антидопінгової організації є абсурдним і несправедливим. Він визнав, що здав лише п'ять допінг-проб (три змагальні і два позазмагальні), проте наголосив: через відбір на Олімпіаду лише за 60 днів до старту не мав можливості надати більше зразків.

«Athletic Integrity Unit прийняло рішення мене не допустити тільки тому, що я не встиг здати позазмагальну пробу в 63-денний період, а здав у коротший час. Але як я міг знати, коли до мене можуть приїхати допинг-офіцери, якщо це все закрита інформація. І як я міг встигнути це зробити в 63-денний період, якщо я потрапив на Олімпійські Ігри-2020 за 60 днів до свого старту», - написав спортсмен.

Коваленко звинуватив у цьому рішенні представників антидопінгової організації, а також Спортивного арбітражного суду, які вирішили прийняти рішення про його відсторонення. Водночас, легкоатлет хоче з'ясувати, хто винен у тому, що його вчасно не протестували на допінг.

«Я є членом делегації, не є дискваліфікованим, у мене не виявлений допінг. Заслужив представляти Україну в чесній боротьбі, але «ченухи» з Athletic Integrity Unit та CAS не захотіли визнати себе винними і створювати прецендент, а вирішили прийняти своє «вбивче» рішення. Стосовно того хто винен, що мене не тестували вчасно, буде з'ясовано після мого повернення в Україну 12 серпня».

При цьому легкоатлет наголосив, що готуватиметься до наступних Олімпійських Ігор, що відбудуться у Парижі. Саме там він планує закінчити професійну кар'єру.